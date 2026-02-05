Под какие плодовые деревья и кустарники нельзя сыпать древесный пепел, иначе сад просто погибнет

Под какие деревья и кустарники нельзя сыпать пепел / © pixabay.com

Древесный пепел — одно из самых популярных натуральных удобрений, которое считают универсальным. Он раскисляет почву, обогащает ее минералами и помогает бороться с болезнями. Но далеко не все растения хорошо реагируют на пепел. Для определенных деревьев и кустов он может быть опасен и даже губителен. Если сыпать его под культуры, которые любят кислую или слабокислую почву, можно спровоцировать их хлороз, истощение и гибель.

Под какие плодовые деревья нельзя сыпать древесный пепел

Черешня и вишня. Эти деревья хорошо растут на слабокислых почвах. Зола сдвигает баланс в сторону щелочности, из-за чего корни перестают усваивать железо, магний и кальций в природной форме. Возникает хлороз, листья желтеют, рост дерева замедляется. Слива и алыча. Косточковые культуры в целом не любят чрезмерного раскисления. Зола может вызвать корневые ожоги и резкое снижение урожайности. Почва становится слишком щелочной, что создает идеальные условия для развития грибковых болезней. Груша хоть и выносливее косточковых деревьев, но на щелочной почве часто страдает от дефицита марганца и железа. Зола может создать такой дисбаланс быстрее, чем кажется.

Ягодные кусты, которым пепел категорически противопоказан

Черника и голубика. Зола для этих растений запрещена. Черника и голубика растут только на кислых почвах. Любая подкормка золой — прямой путь к гибели растения. Пепел разрушает микоризу, без которой эти кусты не могут существовать.

Брусника и клюква так же, как и черника, любят кислую торфянистую почву. Даже небольшое количество золы может уничтожить колонии полезных грибов в корневой зоне.

Малина не столь требовательна к кислотности, но избыток пепла делает почву чрезмерно щелочной. Из-за этого страдает корневая система, уменьшается количество молодых побегов и падает урожайность.

Почему пепел опасен именно для этих культур