- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 2 мин
Под какие плодовые деревья и кустарники нельзя сыпать древесный пепел, иначе сад просто погибнет
Каким культурам древесный пепел способен навредить, почему это происходит и как правильно использовать удобрение, чтобы не уничтожить фруктовый сад.
Древесный пепел — одно из самых популярных натуральных удобрений, которое считают универсальным. Он раскисляет почву, обогащает ее минералами и помогает бороться с болезнями. Но далеко не все растения хорошо реагируют на пепел. Для определенных деревьев и кустов он может быть опасен и даже губителен. Если сыпать его под культуры, которые любят кислую или слабокислую почву, можно спровоцировать их хлороз, истощение и гибель.
Под какие плодовые деревья нельзя сыпать древесный пепел
Черешня и вишня. Эти деревья хорошо растут на слабокислых почвах. Зола сдвигает баланс в сторону щелочности, из-за чего корни перестают усваивать железо, магний и кальций в природной форме. Возникает хлороз, листья желтеют, рост дерева замедляется.
Слива и алыча. Косточковые культуры в целом не любят чрезмерного раскисления. Зола может вызвать корневые ожоги и резкое снижение урожайности. Почва становится слишком щелочной, что создает идеальные условия для развития грибковых болезней.
Груша хоть и выносливее косточковых деревьев, но на щелочной почве часто страдает от дефицита марганца и железа. Зола может создать такой дисбаланс быстрее, чем кажется.
Ягодные кусты, которым пепел категорически противопоказан
Черника и голубика. Зола для этих растений запрещена. Черника и голубика растут только на кислых почвах. Любая подкормка золой — прямой путь к гибели растения. Пепел разрушает микоризу, без которой эти кусты не могут существовать.
Брусника и клюква так же, как и черника, любят кислую торфянистую почву. Даже небольшое количество золы может уничтожить колонии полезных грибов в корневой зоне.
Малина не столь требовательна к кислотности, но избыток пепла делает почву чрезмерно щелочной. Из-за этого страдает корневая система, уменьшается количество молодых побегов и падает урожайность.
Почему пепел опасен именно для этих культур
Мощная щелочная реакция. Зола имеет pH до 12 — это как слабый химический реактив.
Останавливает усвоение микроэлементов. Особенно железа, марганца и бора.
Разрушает микоризу. Некоторые растения без него просто не могут получать питательные вещества.
Насыщает почву солями. Это может вызвать корневой ожог.
Провоцирует грибковые болезни на косточковых деревьях.