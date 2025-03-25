Под какие растения можно выливать мыльную воду и зачем это делать

Мыльная вода для полива сада и огорода – одно из известных всем средств, которое поможет улучшить урожайность. Но при неправильном использовании, можно погубить как растения, так и почву.

Мыльная вода на грядках считается предметом споров среди опытных садоводов. Некоторые считают, что щелочная реакция оказывает негативное влияние на растения. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что использовать его можно. Однако в некоторых случаях.

Хозяйственное мыло щелочит почву, что так нравится кустам смородины и малины. Прямо под корень лить эту воду не стоит. Сначала сделайте несколько канавок неподалеку от посадок и смело выливайте туда мыльную воду.

Кроме кабачков таким же образом можно поливать и огурцы. Не повредит мыльный раствор кустам сирени, неприхотливым цветам и газонной траве.

Какое мыло использовать и как правильно готовить раствор

Концентрация мыла должна быть небольшой и подливать нужно дозированно.

Возьмите обычное хозяйственное мыло. Используйте 100-200 г тертого или измельченного мыла на 10 литров воды.

Обработка таким раствором необходима не чаще одного раза в две недели.

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