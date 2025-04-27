Под мышками будет сухо, а одежда не будет иметь неприятного запаха и пятен от пота: сделайте вот это

Как сделать средство от пота своими руками / © Фото из открытых источников

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Если обычный дезодорант не справляется со своей задачей, особенно в жаркую погоду, не стоит расстраиваться. Есть простые и натуральные средства, которые помогут легко справиться с проблемой интенсивного потоотделения в зоне подмышек. И все необходимое, вероятнее всего, уже есть у вас дома.

Что делать, чтобы под мышками было сухо даже в жару: народные методы, проверенные временем

Лимон и дубовая кора. Кора дуба имеет вяжущий эффект, то есть помогает уменьшить потоотделение, ее можно считать природным антиперспирантом. А лимон благодаря содержанию кислоты помогает уничтожать бактерии, являющиеся причиной неприятного запаха. Чтобы приготовить средство от пота, нужно взять столовую ложку измельченной дубовой коры, залить стаканом кипятка и дать настояться 30 минут. Затем настой следует процедить и добавить сок половинки лимона. Этим средством нужно протирать чистые подмышки каждый день, чтобы уменьшить интенсивность выделения пота и убить неприятный запах.

Пищевая сода. Еще один народный метод, которым пользовались наши бабушки, когда никаких дезодорантов не было. Сода хорошо впитывает влагу и нейтрализует запахи благодаря своим антибактериальным свойствам. Просто смешайте немного соды с водой до пастообразного состояния и нанесите на сухие подмышки на несколько минут. Затем удалите средство влажной салфеткой. Если будете чувствовать дискомфорт, смойте остатки соды водой.

Яблочный уксус. Этот продукт также отлично справляется с проблемой пота и неприятного запаха. Яблочный уксус обладает антибактериальными свойствами и создает на коже защитную пленку. Чтобы приготовить средство от пота, просто смешать уксус с водой в равных частях, смочить жидкостью ватный диск и протереть под мышками. Для усиления эффекта после процедуры можно протереть кожу антисептической влажной салфеткой.

Эти простые домашние средства являются прекрасной альтернативой дорогим и не всегда эффективным дезодорантам. Ведь они не содержат вредных добавок и не раздражают кожу. Можно попробовать все варианты и найти подходящий именно для себя.