Под мышками будет сухо даже в жару, а на одежде не будет желтых пятен и запаха пота: поможет вот это

Как уменьшить потоотделение в жару / © www.freepik.com/free-photo

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В летнюю жару даже самый качественный дезодорант не всегда справляется со своей задачей. Из-за высокой температуры тело начинает интенсивнее выделять пот, а на одежде нередко появляются желтые следы, от которых трудно избавиться даже после стирки. К этому добавляется еще и неприятный запах, возникающий из-за размножения бактерий на коже. Специалисты по уходу за телом советуют обратить внимание на натуральное минеральное средство — квасцевый камень или галун. Он уже много лет используется в разных странах мира как природный дезодорант.

Почему именно галун помогает бороться с потом

Квасцевый камень не блокирует естественное потоотделение, как это делают некоторые антиперспиранты. Его действие заключается в другом: после нанесения на коже образуется тонкий невидимый слой минеральных солей, подавляющий размножение бактерий. Именно бактерии, а не пот являются главной причиной неприятного запаха.

Кроме того, галун обладает легким вяжущим действием, благодаря чему кожа дольше остается сухой и свежей даже в жаркие дни.

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Почему после него не появляются желтые пятна

Одной из распространенных причин появления желтых пятен является взаимодействие пота с компонентами многих антиперспирантов, особенно солями алюминия и ароматическими добавками.

Квасцевый камень не содержит жирных компонентов, красителей или парфюмерных композиций, поэтому после его использования на светлой или темной одежде обычно не остается следов. Поэтому его часто рекомендуют людям, которые носят белые рубашки, футболки или светлые блузы.

Как правильно пользоваться квасцевым камнем

Перед использованием кожу нужно хорошо вымыть и высушить. Затем сам камень слегка смачивают водой и легкими движениями проводят им по зоне подмышек. После процедуры его промывают чистой водой и оставляют высохнуть.

Одного нанесения обычно хватает на целый день. Если на улице очень жарко или человек активно занимается спортом, процедуру можно повторить.

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Купить квасцевый камень можно в аптеках, магазинах натуральной косметики, а также в крупных интернет-магазинах и на популярных маркетплейсах. Чаще всего он продается под названиями «квасцевый камень», «галун», «минеральный дезодорант» или «alum stone».

Какие еще преимущества имеет это натуральное средство

Квасцы практически не имеют запаха, поэтому не перебивают аромат духов. Он экономно тратится — одного камня часто хватает на многие месяцы регулярного использования.

Также его часто применяют после бритья, ведь он помогает успокоить кожу и уменьшает раздражение. Благодаря природным антисептическим свойствам средство поддерживает чувство чистоты без использования агрессивных компонентов.

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