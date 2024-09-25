Подарки на День защитников и защитниц: военные поделились своими пожеланиями

1 октября не забудьте поздравить защитников и защитниц, защищающих нашу Родину от врага. А мы предлагаем вам идеи для подарков, которые точно будут практичными и полезными.

Подарок мужчинам в День защитников и защитниц Украины

Если вы ищете идеальный подарок своему папе, мужу, другу или парню в День защитников и защитниц Украины, который мы празднуем 1 октября, присмотритесь к следующим вариантам:

зажигалка — хоть это и безделушка, но она может стать достаточно помощной для любого военного. В условиях войны часто нужно разжечь костер с помощью тех вещей, которые есть под рукой. А еще такой подарок — символическое напоминание, что защитника ждут у домашнего очага;

— хоть это и безделушка, но она может стать достаточно помощной для любого военного. В условиях войны часто нужно разжечь костер с помощью тех вещей, которые есть под рукой. А еще такой подарок — символическое напоминание, что защитника ждут у домашнего очага; фляга — это полезный подарок, который можно сделать довольно красивым. Сегодня существует немало форм, размеров, стилей фляг, а еще ее можно изготовить с индивидуальной надписью;

— это полезный подарок, который можно сделать довольно красивым. Сегодня существует немало форм, размеров, стилей фляг, а еще ее можно изготовить с индивидуальной надписью; компас – ценный подарок, благодаря которому можно быстро сориентироваться на местности. Для бойцов выбирайте лучшее армейский компас, который имеет немало полезных дополнительных функций;

– ценный подарок, благодаря которому можно быстро сориентироваться на местности. Для бойцов выбирайте лучшее армейский компас, который имеет немало полезных дополнительных функций; мультитул – многофункциональный подарок, который точно выручит в трудную минуту. Выбирайте комплект, в который входит как можно больше разных инструментов каждый день;

– многофункциональный подарок, который точно выручит в трудную минуту. Выбирайте комплект, в который входит как можно больше разных инструментов каждый день; часы — лучше всего, чтобы у них был еще и тактический компас, тогда такой подарок станет действительно незаменимым помощником. Выбирайте водонепроницаемые варианты с удобным пластиковым ремнем и секундомером;

— лучше всего, чтобы у них был еще и тактический компас, тогда такой подарок станет действительно незаменимым помощником. Выбирайте водонепроницаемые варианты с удобным пластиковым ремнем и секундомером; питательные вкусности – соберите набор с пастилами, сладостями, печеньем, шоколадом и конфетами или же закажите разные вкусы вяленого и сушеного мяса;

– соберите набор с пастилами, сладостями, печеньем, шоколадом и конфетами или же закажите разные вкусы вяленого и сушеного мяса; спальный мешок – хороший подарок для бойца, ведь он поможет согреться при любых обстоятельствах. Лучше брать спальные мешки с синтетическим наполнителем, потому что они быстрее высыхают. А еще обратите внимание на температурный режим;

– хороший подарок для бойца, ведь он поможет согреться при любых обстоятельствах. Лучше брать спальные мешки с синтетическим наполнителем, потому что они быстрее высыхают. А еще обратите внимание на температурный режим; тактический рюкзак – важный элемент экипировки, в который можно положить все снаряжение. Такие рюкзаки изготовлены из прочной и водонепроницаемой ткани;

– важный элемент экипировки, в который можно положить все снаряжение. Такие рюкзаки изготовлены из прочной и водонепроницаемой ткани; термобелье – комплект точно не будет лишним. Подбирайте комбинированное термобелье, которое создано из шерсти и синтетики, потому что оно сохраняет тепло и не мешает двигаться;

– комплект точно не будет лишним. Подбирайте комбинированное термобелье, которое создано из шерсти и синтетики, потому что оно сохраняет тепло и не мешает двигаться; браслет из паракорда – его часто называют "браслетом выживания". Украшение не просто отличный подарок, оно сплетено из специального прочного материала, который с легкостью превращается в веревку, длиной до 5 м, что выдерживает до 200 кг веса.

Что можно подарить женщине в День защитников и защитниц Украины

Что можно подарить женщине в День защитников и защитниц Украины / Фото: ТСН.ua

Сегодня украинские женщины борются за независимость Родины наравне с мужчинами. Чтобы поддержать дух украинок, подарите им полезные, практичные или просто душевные подарки на праздник:

тактическая сумка — ежедневно у военнослужащих возникают проблемы с размещением документов, гаджетов, ключей и других мелочей. Чтобы все необходимые предметы всегда находились под рукой, подарите такой полезный подарок;

— ежедневно у военнослужащих возникают проблемы с размещением документов, гаджетов, ключей и других мелочей. Чтобы все необходимые предметы всегда находились под рукой, подарите такой полезный подарок; кожаная обложка на военный билет – качественный материал поможет сохранить военный билет в идеальном состоянии. Часто военные носят их в карманах или на рюкзаках, где они могут испортиться;

– качественный материал поможет сохранить военный билет в идеальном состоянии. Часто военные носят их в карманах или на рюкзаках, где они могут испортиться; термокружка или термос — очень важно, чтобы у военнослужащих всегда под рукой было что-то горяченькое, чтобы согреться. Часто армейский термос имеет чехол, помогающий закрепить его на ремень или рюкзак;

— очень важно, чтобы у военнослужащих всегда под рукой было что-то горяченькое, чтобы согреться. Часто армейский термос имеет чехол, помогающий закрепить его на ремень или рюкзак; вышиванка – это символ украинских традиций, рода, красоты, духовности и родовой памяти. А еще издавна вышиванка считалась оберегом украинцев. Выбирайте вышиванку с умом, чтобы ее узоры несли определенный смысл;

– это символ украинских традиций, рода, красоты, духовности и родовой памяти. А еще издавна вышиванка считалась оберегом украинцев. Выбирайте вышиванку с умом, чтобы ее узоры несли определенный смысл; книги – это всегда уместный подарок. Часто военнослужащие испытывают острую потребность в профессиональной или методической литературе;

– это всегда уместный подарок. Часто военнослужащие испытывают острую потребность в профессиональной или методической литературе; фотосессия – пусть защитница почувствует себя не только военнослужащей, но и женщиной. Поэтому сертификат на фотосессию может стать идеальным подарком.

Суть приятного подарка всегда в том, чтобы показать человеку, что мы о нем думаем, помним и ждем его дома. Поэтому прислушайтесь к своему внутреннему голосу – он подскажет, какой презент будет лучшим.

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