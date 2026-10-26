Подарок на святого Николая в 2026 году: 20+ идей для детей и родных

Что подарить на святого Николая 2026 / © ТСН

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Если вы еще не решили, что подарить на святого Николая в 2026 году, начните с трех вопросов: кому назначен презент, чем увлекается этот человек и сколько вы готовы потратить. Так будет легче найти подходящий вариант и не покупать вещи наугад.

Когда отмечают День святого Николая в 2026 году

В 2026 году День святого Николая в Украине приходится на воскресенье, 6 декабря. По традиции подарки готовят заранее, а дети находят их утром под подушкой или у кровати.

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Чтобы избежать предпраздничной суеты, следует составить список подарков в ноябре. Особенно это касается персонализированных изделий: для создания картины по фотографии, печати или подготовки индивидуальной надписи требуется дополнительное время. Также следует учесть сроки доставки.

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Что подарить ребенку на Николая: идеи по возрасту

Выбирая подарок ребенку на Николая, ориентируйтесь на его возраст, интересы и навыки. Малышам подойдут игрушки для исследования мира, школьникам — вещи для творчества и обучения, а подросткам — подарки, которые помогут развивать собственные увлечения.

Детям от 2 до 4 лет

В этом возрасте дети познают окружающий мир через игру, движение и осязание. Поэтому лучше выбирать вещи, которыми можно пользоваться самостоятельно и в соответствии с возрастом.

Что можно подарить:

книгу с большими иллюстрациями и цепкими страницами;

сортер, пирамидку или большие мягкие кубики;

набор пальчиковых красок с соответствующей возрастной маркировкой;

мягкую игрушку или подушку с именем ребенка;

простой музыкальный инструмент, например детский ксилофон.

Перед покупкой проверьте рекомендации производителя по возрасту и мелким деталям.

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Детям от 5 до 8 лет

Дошкольникам и младшим школьникам часто нравятся занятия, в которых можно создавать что-то собственноручно, решать задачи или играть вместе с семьей.

Удачные идеи подарков на Николая:

конструктор соответствующей сложности;

набор для рисования, лепки или создания украшений;

настольная игра для семейных вечеров;

детская энциклопедия или приключенческая книга;

пазл с изображением любимых животных или героев.

Чтобы подарок запомнился, добавьте к нему небольшую открытку с пожеланием или предложите вместе попробовать новую игру.

Детям от 9 до 12 лет

В этом возрасте все большее значение имеют личные предпочтения. Один ребенок увлекается рисованием, другой собирает конструкторы, а третий интересуется спортом, музыкой или компьютерными играми.

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Обратите внимание на следующие варианты:

качественные материалы для рисования или рукоделия;

набор для научных экспериментов;

настольную игру со более сложной механикой;

аксессуар для спортивного хобби;

постер или картина с любимым изображением;

персонализированную картину с именем, фотографией или особой надписью.

Если хотите подарить что-нибудь для оформления комнаты, выбирайте изображение, которое отвечает интересам ребенка. Например, это может быть картина по собственной фотографии или тематический принт.

Подросткам от 13 до 16 лет

У подростков обычно уже есть четкие вкусы, поэтому универсальные детские игрушки могут не вызывать ожидаемого увлечения. Если не знаете, чего именно хочется ребенку, присмотритесь к его повседневным занятиям или ненавязчиво спросите о желании.

Среди возможных подарков:

наушники или другой полезный аксессуар для гаджетов;

книга любимого жанра;

билет в кино, на концерт или мастер-класс;

набор для творческого хобби;

настольная игра для компании друзей;

декор для комнаты, постер или картина с личным дизайном.

Если подросток любит фотографироваться, можно использовать снимок для создания индивидуального подарка. Важно лишь убедиться в том, что такой формат ему действительно понравится.

Что подарить взрослым на святого Николая

День святого Николая — хорошая возможность поздравить не только детей. Родителям, бабушкам, дедушкам, друзьям и партнерам тоже можно подготовить небольшие подарки. Проще всего отталкиваться от того, что облегчает их повседневную жизнь или напоминает о приятных моментах.

Подарок маме

Для мамы можно выбрать:

книгу автора или автора, которых она любит;

набор качественного чая или кофе;

теплый плед или уютный домашний аксессуар;

фоторамку с общим снимком;

картину на холсте с семейной фотографией;

персонализированный постер с важными для семьи словами.

Если хочется сделать подарок более личным, вспомните совместное путешествие, семейный праздник или фразу, которую часто повторяет мама. Такую деталь можно использовать в оформлении картины или открытки.

Подарок отцу

При выборе подарка отцу учтите его образ жизни и увлечения. Для человека, любящего проводить время на природе, подойдет полезный туристический аксессуар. Если папа увлекается музыкой, спортом или автомобилями, то можно найти вещь, связанную с его интересами.

Другие варианты:

термокружка для работы или путешествий;

книга на интересующую его тему;

настольная игра для семейных вечеров;

аксессуар для хобби;

картина с семейным фото или персональной надписью.

Не обязательно выбирать дорогой презент. Даже небольшая вещь будет иметь особое значение, если она учитывает привычки и предпочтения человека.

Подарок бабушке или дедушке

Старшим родственникам часто приятно получать подарки, связанные с семьей. Это могут быть:

фотоальбом с общими снимками;

рамка с фотографией внуков;

книга любимого жанра;

набор для рукоделия или садоводства;

календарь с семейными фотографиями;

картина на холсте с важным для семьи снимком.

Если родственники живут далеко, можно отправить подарок по почте и добавить открытку. Личное приветствие поможет сделать даже небольшой презент более памятным.

Оригинальные подарки на Николая: что выбрать вместо привычных вещей

Если сладости, книги и стандартные сувениры кажутся предсказуемыми, обратите внимание на подарки, учитывающие личную историю человека.

Вот несколько идей:

Подарок по собственной фотографии. Снимок из путешествия, семейного праздника или важного события можно превратить в картину на холсте. Такой вариант подойдет родителям, партнёрам и друзьям, если они любят персональный декор. Коробка совместных впечатлений. Положите билеты на событие, сертификат на мастер-класс или записку с планом общего выходного. Набор для нового хобби. Это могут быть материалы для рисования, комплект для выпечки, набор для выращивания растений или принадлежности для рукоделия. Книга с личным посвящением. Напишите на первой странице несколько предложений о том, почему выбрали именно это издание. Персональный декор. Постер с важной датой, картина с именем или композиция по семейным фотографиям помогут сделать подарок индивидуальным.

Что подарить на Николая своими руками

Подарок может стать хорошим решением, если хочется вложить больше личного внимания или ограничить расходы. Для этого не обязательно иметь специальные навыки.

Банка с пожеланиями

Подготовьте небольшую банку или коробку и напишите на отдельных бумажках пожелания, воспоминания или идеи для совместного досуга. К примеру, можно добавить записки «вечер настольных игр», «прогулка в любимом парке» или «приготовить вместе десерт».

Домашнее печенье в праздничной упаковке

Выпеките печенье, сложите его в коробку и украсьте лентой или бумажной этикеткой. Если вы готовите ребенка или человека с пищевыми ограничениями, заранее уточните, какие ингредиенты можно использовать.

Фотоколлаж по общим моментам

Выберите несколько фотографий, распечатайте их и оформите в рамке или альбоме. Можно добавить краткие подписи с датами, местами или забавными историями.

Письмо с благодарностью

Напишите человеку, за что вы его цените, какой общий момент вспоминаете чаще всего или почему вам приятно проводить с ним время. Такое письмо можно подарить отдельно или добавить в другой презент.

Купоны на совместные занятия

Создайте несколько карточек с предложениями: совместный поход в кино, ужин дома, прогулка или помощь с определенным делом. Этот формат подойдет и детям и взрослым.

Какой бюджет заложить на подарок на Николая

Стоимость подарка зависит от возраста человека, ваших финансовых возможностей и формата презента. Чтобы не тратить лишнее, определите бюджет заранее и сравните несколько вариантов в пределах этой суммы.

Ориентировочное распределение бюджета:

До 300 грн: книжка, сладости, открытка, небольшой набор для творчества или подарок своими руками.

300–700 грн: настольная игра, конструктор, тематический набор для хобби или персонализированный декор в соответствующем ценовом диапазоне.

700–1500 грн: более сложный набор для творчества, аксессуар для увлечения, билеты на событие или индивидуальный подарок большего формата.

Более 1500 грн: техника, большой конструктор, сертификат на впечатление или другой подарок, соответствующий конкретному запросу.

Эти суммы — ориентиры для планирования, а не фиксированные рыночные цены. Перед покупкой проверяйте актуальную стоимость товара, доставку и возможные дополнительные расходы.

Если подарков нужно несколько, заранее определите сумму каждого человека. Так будет легче избежать ситуации, когда на последние покупки остается мало средств.

Как подготовить подарок ко Дню святого Николая

Даже удачно выбранный презент требует небольшой подготовки. Позаботьтесь о упаковке, открытке и способе вручения.

Вот несколько простых советов:

подпишите пакет, если в семье несколько детей;

добавьте краткое персональное пожелание;

заранее проверьте, прибудут ли все заказы вовремя;

для подарков с фотографиями используйте качественные снимки;

не откладывайте заказы на индивидуальное изготовление на последние дни перед праздником.

Если вы планируете подарить картину на холсте, проверьте правильность фотографии, написание имени и макет перед подтверждением заказа. Это поможет избежать ошибок в персонализированном изделии.

FAQ

Что подарить ребенку на Николая в 2026 году?

Выбирайте подарок в соответствии с возрастом и интересами ребенка. Малышам подойдут книги и развивающие игрушки, детям младшего школьного возраста — конструкторы, настольные игры и наборы для творчества, а подросткам — аксессуары для хобби, билеты на события или персонализированный декор. Если не уверены в выборе, обратите внимание на то, чем ребенок увлекается в последнее время.

Что подарить на святого Николая, если хочется удивить?

Попробуйте персонализированный подарок: картину по семейной фотографии, постер с особой надписью или фотоколлаж. Также можно организовать общий досуг, подготовить коробку впечатлений или сделать подарок собственноручно. Чтобы выбор был удачным, учитывайте интересы человека и ваш бюджет.

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