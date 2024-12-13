Подарок Стрельцу на день рождения: идеи, которые точно поразят и запомнятся

Стрелец – последний огненный знак из 12 зодиакальных созвездий. Люди, рожденные под этим знаком зодиака (с 23 ноября по 21 декабря), очень харизматичны, энергичны и любознательны. У них лидерский характер и они постоянно находятся в поисках приключений.

Что же подарить Стрельцу в день рождения или на другой праздник — в материале ТСН.ua.

Главное, что следует помнить при выборе подарка и для представителей, и для представительниц этого знака – это эмоции. Также для них важен комфорт, поэтому они ценят рационализм и глубокое значение, которое заложено в презенте.

Что подарить мужчине-Стрельцу:

нужный подарок: зарядное устройство, аксессуары к автомобилю или смартфону, гаджеты для дома;

зарядное устройство, аксессуары к автомобилю или смартфону, гаджеты для дома; подарок для спорта : инвентарь, одежда и аксессуары, набор для походов или рыбалки;

: инвентарь, одежда и аксессуары, набор для походов или рыбалки; практичный подарок : кофеварка, гриль, бритва;

: кофеварка, гриль, бритва; статусный подарок: портмоне, парфюмерия, часы, ювелирные украшения;

портмоне, парфюмерия, часы, ювелирные украшения; подарок-впечатление: путешествие, мастер-класс, массаж, экстремальное занятие, фотосессия, тест-драйв, картинг и т.д.

Что подарить женщине-Стрельцу:

оригинальный подарок: hand made украшения или сладости, портрет ручной работы, фотосессия, романтический вечер;

hand made украшения или сладости, портрет ручной работы, фотосессия, романтический вечер; культурный подарок: книга, билет на фильм или концерт, в театр или на выставку;

книга, билет на фильм или концерт, в театр или на выставку; подарок-хобби: мастер-класс, инструменты для творчества или кулинарии;

мастер-класс, инструменты для творчества или кулинарии; подарок с рациональным подходом : гарнитура для смартфона, зарядное устройство, аксессуары для автомобиля, техника;

: гарнитура для смартфона, зарядное устройство, аксессуары для автомобиля, техника; подарок-впечатление: разные виды массажа, поход в SPA, прогулка на лошадях, дегустация вин.

Заметим: астрологи убеждают, что есть только один представитель зодиакального круга, буквально излучающий позитив и успех. Это — Стрелец. Его называют символом удачи, успеха и бесконечной веры в лучшее.

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