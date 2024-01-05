Поддерживаем порядок с помощью пяти шагов: как правильно использовать пространство в маленькой квартире

Избавляйтесь от лишних вещей

В основе любой организации пространства лежит расхламление. Ведь просто физически невозможно уместить большое количество не всегда нужных вещей на маленькой площади. К лишним вещам относят те, которыми вы не пользуетесь, что не приносят радости, испорчены или сломаны. Если хотя бы что-то выглядит слишком странно или кажется неуместным, то зачем мучиться? Новую вещь можете подарить тому, кто такой порядок оценит. А освободившееся место поможет создать более уютную атмосферу в квартире.

Четко зонируйте пространство

Организовывать простор в небольшой квартире нужно по принципу соответствующей функции. Например, место, где играет ребенок зона домашнего офиса, зона отдыха и т.д. И не обязательно делать перегородки, которые "украдут" и без того маленькое пространство. Иногда достаточно поставить функциональные стеллажи или подобрать определенные предметы для каждой зоны.

Каждый сантиметр пространства нужно четко использовать

Если места в квартире слишком мало, подойдут любые системы хранения от пола до потолка. Так вы можете задействовать полностью всю вертикаль стен. Тщательно посмотрите вокруг, возможно, в квартире остаются незадействованные углы. Здесь можно разместить зону для ребенка или маленький офис на дому. Для хранения подойдут узкие стеллажи, дополнительные полки, крючки и рейлинги.

Как правильно использовать пространство в маленькой квартире / Фото: Unsplash

По возможности добавьте закрытое хранение

Хотя открытые полочки и стеллажи выглядят довольно приятно и легко, в жизни там быстро скапливается слишком много разных вещей. И они портят всю гармонию пространства. Благодаря закрытому хранению вы сможете избавиться от "вещественного шума", которое "ворует" пространство. Для этого используйте всевозможные коробки, органайзеры, корзины.

Контролируйте появление новых вещей в доме

Этот пункт многим может показаться самым трудным. Особенно в современном мире, когда происходит тотальное потребление. Очень важно научиться корректировать свои потребительские привычки, осознанно подходить к каждой покупке. Тогда ваша квартира не будет переполнена ненужными вещами. Если приложить совсем мало усилий и фантазии, то вы сможете превратить свой дом в уютное и функциональное пространство.

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