Подготовиться к сезону: как правильно очистить батареи отопления от пыли и грязи

Чтобы теплоотдача оставалась на высоком уровне, важно поддерживать батареи отопления в чистоте. Поэтому позаботьтесь, чтобы на них не было грязи и пыли перед началом нового сезона.

В первую очередь, определите, из какого материала изготовлены батареи отопления. Именно от этого зависит оптимальное средство чистки. Сегодня производители предлагают следующие варианты:

стальные (могут быть трубчатыми или панельными) — имеют легкий вес и очень быстро нагреваются;

(могут быть трубчатыми или панельными) — имеют легкий вес и очень быстро нагреваются; алюминиевые (экструзионные или литиевые) отличаются эстетическим внешним видом и очень хорошей теплоотдачей;

(экструзионные или литиевые) отличаются эстетическим внешним видом и очень хорошей теплоотдачей; чугунные (современный ретро-стиль или старые "гармошки") — долговечны, но их чистить сложнее всего из-за массивности;

(современный ретро-стиль или старые "гармошки") — долговечны, но их чистить сложнее всего из-за массивности; биметаллические – сочетают основные характеристики алюминиевых и стальных.

Ручная чистка батарей

Такой способ больше подходит для чугунных вариантов. Процесс это не из простых, потому что пыль может со временем "привариваться" к поверхности из-за высокой температуры. Специалисты рекомендуют использовать хозяйственные варежки из ткани или одеть на руку старый носок. Предварительно их лучше смочить в воде с мыльным раствором.

Фен и пылесос

Такой метод лучше использовать для стальных и биметаллических конструкций. Заднюю часть сначала завесьте тряпкой, чтобы на нее оседала вся пыль. Затем направьте поток воздуха из пылесоса или фена на радиатор. Дополнительно лучше протереть наружную поверхность влажной тряпкой после завершения процедуры.

Чем помыть батарею внутри и снаружи: лучшие домашние средства

Иногда простого протирания может оказаться недостаточно. К примеру, если это батарея на кухне, на которой формируются слои жира.

Пищевая сода

Этот вариант лучше всего подойдет для чугунных и алюминиевых батарей. Для мытья вам также понадобится ершик для мытья бутылок. Его следует погрузить в раствор, тщательно промыть ребра батареи, оставить средство на 5-10 минут, а затем смойте. Он дополнительно еще и дезинфицирует поверхность.

Зубная паста

Массовый липкий налет можно отмыть зубной пастой или зубным порошком. Средство нужно просто нанести на чистую губку, затем протереть все загрязненные места.

Сода с лимонной кислотой

Чтобы очистить сложные загрязнения, распылите на радиатор моющий раствор с пищевой содой, лимонной кислотой или перекисью водорода, затем протрите влажной тряпкой.

Как быстро отмыть старые батареи с сильной грязью

Батареи могут быть сильно загрязнены по разным причинам. К примеру, в вашем доме проводился ремонт. Сначала установите под радиаторами достаточно широкие поддоны, мебель и обои прикройте пленкой. Нагрейте воду и полейте ее на батарею сверху, чтобы вся грязь попала в поддоны.

Не забудьте после этого пройтись по поверхности ершиком, смоченным в любом моющем средстве.

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