Подкармливать ли комнатные цветы зимой, когда те "спят": каким растениям нужна "пища" для роста

Некоторые люди считают необходимым регулярно подкармливать комнатные растения в течение всего года, тогда как другие говорят, что зимой это не нужно для спящих растений. Попробуем разобраться, можно ли зимой подкармливать комнатные растения, и кто из экспертов прав.

Конечно, зимний период для комнатных растений не лучшее время. Меньше солнца, сухой воздух от батарей и более короткие дни приводят к тому, что большинство растений замедляют свой рост или даже впадают в спячку. Некоторые владельцы пытаются подкармливать свои растения даже зимой, а другие забывают о удобрениях до прихода весны. Но является ли это верным решением?

Кому подкормка совсем не нужна

Большинство комнатных растений зимой снижают свою активность и не нуждаются в дополнительной подкормке. К примеру, фикус, сансевиерия и монстера без проблем переживают зимний период без удобрений, ведь их корни медленно поглощают питательные вещества, поэтому лучше дать им отдохнуть.

Картофельные и луковичные растения, такие как амариллис и каладиум, вообще входят в состояние покоя, сбрасывают листья и не нуждаются в подкормке до весны. Так же кактусы и суккуленты не нуждаются в питании зимой, поскольку это их естественный период покоя.

Кто нуждается в минимальной подкормке

Но есть и такие растения, которые не совсем "засыпают" в холодное время года. Им все же требуется минимум питательных веществ, чтобы поддерживать здоровый вид.

В первую очередь, это декоративно-цветущие растения, которые закладывают бутоны зимой, принадлежат орхидеи и цикламен. Орхидеи, в частности, нуждаются в калии и фосфоре для хорошего цветения. Однако подкармливать их следует не чаще раза в 4-6 недель. Кротон и драцена, напротив, продолжают расти даже зимой, поэтому им можно раз в месяц давать слабый раствор удобрений.

Даже зимой остаются "активными"

Есть некоторые комнатные растения, не вступающие в зимнее спокойствие. Они продолжают активно расти и цвести, поэтому им нужна подкормка.

Азалия – это растение, которое часто цветет зимой и требует регулярной подкормки раз в 2-3 недели. Также фаленопсис, орхидея, продолжает цветение даже в холодное время года, поэтому ей необходимы удобрения с фосфором и калием. Не забывайте и о цитрусовых. Зимой им нужен азот для роста листьев, но подкармливать их следует слабым раствором удобрений не чаще раза в месяц.

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