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Подкормка капусты после высадки в почву: что дать растению для быстрого роста и урожая
После высадки в открытый грунт капуста переходит в важнейший этап развития — адаптацию и активное наращивание зеленой массы. Именно в этот период растение особенно чувствительно к недостатку питательных веществ, поэтому правильная подкормка оказывает непосредственное влияние на будущий урожай.
Чтобы капуста быстро прижилась, не болела и формировала плотные кочаны, важно вовремя внести удобрения и соблюдать баланс между азотом, фосфором и калием.
Когда начинать первую подкормку капусты после высадки
Сразу после пересадки подкармливать капусту не стоит. Растению нужно примерно 10–20 дней, чтобы укорениться и адаптироваться к новым условиям.
Первую подкормку обычно производят тогда, когда капуста начинает активно расти и появляются новые листья. Именно в этот момент она больше всего нуждается в азоте для формирования зеленой массы.
Чем подкормить капусту для быстрого роста
На начальном этапе лучше всего работают азотные удобрения. Они стимулируют рост листьев и помогают растению быстрее набрать силу.
Самые распространенные варианты:
аммиачная селитра;
мочевина;
раствор коровяка или птичьего помета.
Такие подкормки активизируют развитие корневой системы и ускоряют рост надземной части растения.
Важно: избыток азота может привести к «жирированию» капусты — когда листья растут, а кочерыжка формируется медленно.
Комплексная минеральная подкормка для капусты
Для сбалансированного развития часто используют комбинированные растворы из трех основных элементов:
азот — для роста листьев;
фосфор — для укрепления корней;
калий — для формирования кочана и устойчивости к болезням.
Типичный вариант раствора на 10 литров воды:
суперфосфат;
мочевина;
калийное удобрение.
Такая подкормка помогает растению не просто расти, а правильно формировать будущий урожай.
Органические удобрения для капусты после высадки
Органика — это природный источник питания, который работает мягче, но дольше.
Лучше всего подходят:
коровяк (разбавленный водой);
настой птичьего помета;
настой крапивы;
древесная зола.
Коровяк особенно ценен тем, что не только питает растение, но и улучшает структуру почвы. Зола дополнительно насыщает калием и снижает кислотность почвы.
Народные способы подкормки капусты
Кроме классических удобрений, огородники часто используют доступные домашние средства.
древесная зола — для формирования плотных кочанов;
борная кислота — для улучшения завязывания;
нашатырный спирт — как дополнительный источник азота;
пищевая сода — для профилактики растрескивания кочанов.
Такие методы часто применяют как дополнительную подкормку между основными внесениями удобрений.
Как часто нужно подкармливать капусту
Общая схема подкормки выглядит так:
Первое — через 2–3 недели после высадки.
Второе — через 10-14 дней после первого.
Третье — в период активного формирования кочана.
Для поздних сортов иногда добавляют еще одну подкормку ближе к концу сезона, чтобы улучшить плотность и лежкость урожая.
Признаки, что у капусты не хватает удобрений
Растение само «показывает», когда ему не хватает питания:
медленный рост;
светло-зеленые или желтоватые листья;
слабое формирование кочана;
дряблые нижние листья.
В таком случае подкормку следует сделать как можно скорее.
FAQ
Когда впервые подкармливать капусту после высадки?
Первую подкормку делают через 10–20 дней после высадки, когда растение уже прижилось и начало активно расти.
Чем лучше подкормить капусту для быстрого роста?
Самые эффективные варианты — аммиачная селитра, мочевина или органические растворы (коровяк, птичий помет).
Можно ли использовать золу для капусты?
Да, древесная зола очень полезна: она обеспечивает калий, улучшает формирование кочанов и снижает кислотность почвы.