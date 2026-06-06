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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Подкормка капусты после высадки в почву: что дать растению для быстрого роста и урожая

После высадки в открытый грунт капуста переходит в важнейший этап развития — адаптацию и активное наращивание зеленой массы. Именно в этот период растение особенно чувствительно к недостатку питательных веществ, поэтому правильная подкормка оказывает непосредственное влияние на будущий урожай.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Чем подкормить капусту сразу после высадки в открытый грунт

Чем подкормить капусту сразу после высадки в открытую почву / © pexels.com

Чтобы капуста быстро прижилась, не болела и формировала плотные кочаны, важно вовремя внести удобрения и соблюдать баланс между азотом, фосфором и калием.

Когда начинать первую подкормку капусты после высадки

Сразу после пересадки подкармливать капусту не стоит. Растению нужно примерно 10–20 дней, чтобы укорениться и адаптироваться к новым условиям.

Первую подкормку обычно производят тогда, когда капуста начинает активно расти и появляются новые листья. Именно в этот момент она больше всего нуждается в азоте для формирования зеленой массы.

Чем подкормить капусту для быстрого роста

На начальном этапе лучше всего работают азотные удобрения. Они стимулируют рост листьев и помогают растению быстрее набрать силу.

Самые распространенные варианты:

  • аммиачная селитра;

  • мочевина;

  • раствор коровяка или птичьего помета.

Такие подкормки активизируют развитие корневой системы и ускоряют рост надземной части растения.

Важно: избыток азота может привести к «жирированию» капусты — когда листья растут, а кочерыжка формируется медленно.

Комплексная минеральная подкормка для капусты

Для сбалансированного развития часто используют комбинированные растворы из трех основных элементов:

  • азот — для роста листьев;

  • фосфор — для укрепления корней;

  • калий — для формирования кочана и устойчивости к болезням.

Типичный вариант раствора на 10 литров воды:

  • суперфосфат;

  • мочевина;

  • калийное удобрение.

Такая подкормка помогает растению не просто расти, а правильно формировать будущий урожай.

Органические удобрения для капусты после высадки

Органика — это природный источник питания, который работает мягче, но дольше.

Лучше всего подходят:

  • коровяк (разбавленный водой);

  • настой птичьего помета;

  • настой крапивы;

  • древесная зола.

Коровяк особенно ценен тем, что не только питает растение, но и улучшает структуру почвы. Зола дополнительно насыщает калием и снижает кислотность почвы.

Народные способы подкормки капусты

Кроме классических удобрений, огородники часто используют доступные домашние средства.

  • древесная зола — для формирования плотных кочанов;

  • борная кислота — для улучшения завязывания;

  • нашатырный спирт — как дополнительный источник азота;

  • пищевая сода — для профилактики растрескивания кочанов.

Такие методы часто применяют как дополнительную подкормку между основными внесениями удобрений.

Как часто нужно подкармливать капусту

Общая схема подкормки выглядит так:

  1. Первое — через 2–3 недели после высадки.

  2. Второе — через 10-14 дней после первого.

  3. Третье — в период активного формирования кочана.

Для поздних сортов иногда добавляют еще одну подкормку ближе к концу сезона, чтобы улучшить плотность и лежкость урожая.

Признаки, что у капусты не хватает удобрений

Растение само «показывает», когда ему не хватает питания:

  • медленный рост;

  • светло-зеленые или желтоватые листья;

  • слабое формирование кочана;

  • дряблые нижние листья.

В таком случае подкормку следует сделать как можно скорее.

FAQ

Когда впервые подкармливать капусту после высадки?

Первую подкормку делают через 10–20 дней после высадки, когда растение уже прижилось и начало активно расти.

Чем лучше подкормить капусту для быстрого роста?

Самые эффективные варианты — аммиачная селитра, мочевина или органические растворы (коровяк, птичий помет).

Можно ли использовать золу для капусты?

Да, древесная зола очень полезна: она обеспечивает калий, улучшает формирование кочанов и снижает кислотность почвы.

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Дата публикации
Количество просмотров
74
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