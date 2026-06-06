Подкормка капусты после высадки в почву: что дать растению для быстрого роста и урожая

Чем подкормить капусту сразу после высадки в открытую почву / © pexels.com

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Чтобы капуста быстро прижилась, не болела и формировала плотные кочаны, важно вовремя внести удобрения и соблюдать баланс между азотом, фосфором и калием.

Когда начинать первую подкормку капусты после высадки

Сразу после пересадки подкармливать капусту не стоит. Растению нужно примерно 10–20 дней, чтобы укорениться и адаптироваться к новым условиям.

Первую подкормку обычно производят тогда, когда капуста начинает активно расти и появляются новые листья. Именно в этот момент она больше всего нуждается в азоте для формирования зеленой массы.

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Чем подкормить капусту для быстрого роста

На начальном этапе лучше всего работают азотные удобрения. Они стимулируют рост листьев и помогают растению быстрее набрать силу.

Самые распространенные варианты:

аммиачная селитра;

мочевина;

раствор коровяка или птичьего помета.

Такие подкормки активизируют развитие корневой системы и ускоряют рост надземной части растения.

Важно: избыток азота может привести к «жирированию» капусты — когда листья растут, а кочерыжка формируется медленно.

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Комплексная минеральная подкормка для капусты

Для сбалансированного развития часто используют комбинированные растворы из трех основных элементов:

азот — для роста листьев;

фосфор — для укрепления корней;

калий — для формирования кочана и устойчивости к болезням.

Типичный вариант раствора на 10 литров воды:

суперфосфат;

мочевина;

калийное удобрение.

Такая подкормка помогает растению не просто расти, а правильно формировать будущий урожай.

Органические удобрения для капусты после высадки

Органика — это природный источник питания, который работает мягче, но дольше.

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Лучше всего подходят:

коровяк (разбавленный водой);

настой птичьего помета;

настой крапивы;

древесная зола.

Коровяк особенно ценен тем, что не только питает растение, но и улучшает структуру почвы. Зола дополнительно насыщает калием и снижает кислотность почвы.

Народные способы подкормки капусты

Кроме классических удобрений, огородники часто используют доступные домашние средства.

древесная зола — для формирования плотных кочанов;

борная кислота — для улучшения завязывания;

нашатырный спирт — как дополнительный источник азота;

пищевая сода — для профилактики растрескивания кочанов.

Такие методы часто применяют как дополнительную подкормку между основными внесениями удобрений.

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Как часто нужно подкармливать капусту

Общая схема подкормки выглядит так:

Первое — через 2–3 недели после высадки. Второе — через 10-14 дней после первого. Третье — в период активного формирования кочана.

Для поздних сортов иногда добавляют еще одну подкормку ближе к концу сезона, чтобы улучшить плотность и лежкость урожая.

Признаки, что у капусты не хватает удобрений

Растение само «показывает», когда ему не хватает питания:

медленный рост;

светло-зеленые или желтоватые листья;

слабое формирование кочана;

дряблые нижние листья.

В таком случае подкормку следует сделать как можно скорее.

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FAQ

Когда впервые подкармливать капусту после высадки?

Первую подкормку делают через 10–20 дней после высадки, когда растение уже прижилось и начало активно расти.

Чем лучше подкормить капусту для быстрого роста?

Самые эффективные варианты — аммиачная селитра, мочевина или органические растворы (коровяк, птичий помет).

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Можно ли использовать золу для капусты?

Да, древесная зола очень полезна: она обеспечивает калий, улучшает формирование кочанов и снижает кислотность почвы.

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