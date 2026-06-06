Подкормка картофеля: что нужно сделать просто сейчас для большого урожая

В июне начинается фаза бутонизации и завязывания клубней / © Pixabay

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Картофель — это очень популярное растение для выращивания на огороде, и отчасти потому, что оно не требует много ухода. Но это не значит, что после посадки о нем можно полностью забыть.

Об этом пишет «Флорист-Х».

Для повышения урожайности картофель достаточно удобрять 3-4 раза в год.

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Вносить удобрения можно двумя способами:

Первый — посыпать грядки и соединить подкормку с окучиванием.

Второй — листовой, кусты опрыскивают жидкостью с удобрением.

Компост и перепревший навоз

Такое удобрение можно подготовить самостоятельно из растительных остатков или купить готовое в агромагазине. Чтобы увеличить полезные свойства гноя, добавьте в него немного торфа. Также полезен для картофеля куриный помет.

После появления молодых побегов можно прикормить молодую ботву раствором коровяка (1 л свежего навоза на 10 воды). Такой смесью поливают междурядья картофеля.

Зола

Зола содержит нужные картофеля микроэлементы и повышает общее качество пепла. Универсальное удобрение для всех овощей готовится из 1 стакана золы и 10 л теплой воды. Оставьте зольный раствор настояться день и полейте картофель — примерно по 1 чашке на каждый куст.

Чем еще подкормить картофель на разных этапах роста:

после появления всходов — мочевина, аммиачная селитра, сульфат калия, борная кислота

во время бутонизации — суперфосфат, фосфоритная мука, костная мука, гуминовая кислота

во время и после цветения — карбонат калия, сульфат калия, сернокислый калий

Урожай картофеля напрямую зависит и от условий, чем жарче климат, тем мельче будут клубни, потому что при температуре выше +36⁰C корневая система картофеля перегревается и развитие клубней прекращается. Кроме того, землю приходится постоянно увлажнять.

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Для сохранения влаги в земле следует мульчировать картофельный участок. Мульча не только препятствует быстрому испарению из влаги, но и сдерживает рост сорняков, а после перепревания дает дополнительное питание клубням. В сыром климате, где земля постоянно увлажняется дождями, вырастить крупный картофель гораздо легче, да и в мульчировании нет необходимости. В таких условиях мульча только навредит, потому что земля под ней будет не влажной, а мокрой.

Раньше мы писали о том, как защитить картофель от фитофторы и когда лучше начать окучивать овощ. Больше об этом читайте в новости.

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