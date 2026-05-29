ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
97
Время на прочтение
3 мин

Подкормка клубники во время цветения: чем удобрять для большого и сладкого урожая

Период цветения клубники — один из важнейших этапов формирования будущего урожая. Именно в этот момент растение определяет количество завязи, размер ягод и их сладость.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Комментарии
Подкормка клубники во время цветения

Подкормка клубники во время цветения / © pexels.com

Если обеспечить правильную подкормку, то можно значительно повысить урожайность без лишних затрат и сложных агротехнических приемов. Какие удобрения лучше всего подходят для клубники во время цветения и как их правильно использовать?

Почему подкормка во время цветения так важна

В фазе цветения клубника тратит много энергии на формирование цветков и завязи. В этот период ей особенно нужны:

  • фосфор — для развития корневой системы и завязи;

  • калий — для формирования сладких, сочных ягод;

  • бор — для лучшего опыления и увеличения количества завязей.

В то же время избыток азота в этот период нежелателен, поскольку он стимулирует рост листьев вместо плодоношения.

Лучшие удобрения для клубники во время цветения

Калийно-фосфорные минеральные удобрения

Одним из наиболее эффективных вариантов является монофосфат калия. Он быстро усваивается растением и обеспечивает:

  • увеличение размера ягод;

  • повышение сахаристости;

  • лучшую завязываемость плодов.

Также можно использовать комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.

Древесная зола — природный источник калия

Зола — доступное и эффективное органическое удобрение. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, положительно влияющие на вкус ягод.

Как использовать:

  • посыпать почву вокруг кустов;

  • или приготовить настой (1 стакан золы на 10 л воды).

Борная кислота для лучшего цветения

Бор помогает образованию завязи и уменьшает количество пустоцветов.

Раствор готовят в минимальной концентрации (обычно 1–2 г на 10 л воды) и используют для опрыскивания по листу.

Органические подкормки

Для поклонников натурального земледелия подойдут:

  • настой коровяка (в слабой концентрации);

  • дрожжевая подкормка;

  • перегной или компост как мульча.

Дрожжи стимулируют микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных веществ.

Как правильно подкармливать клубнику во время цветения

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, следует соблюдать несколько правил:

  • не превышать дозировку удобрений;

  • не использовать высокие дозы азота;

  • опрыскивание производить утром или вечером;

  • не проводить обработки во время дождя или сильного солнца;

  • чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Типичные ошибки садоводов

Многие снижают урожайность клубники из-за распространенных ошибок:

  • чрезмерное внесение азотных удобрений;

  • подкормка «вслепую» без учета фазы развития;

  • использование слишком концентрированных растворов;

  • игнорирование микроэлементов (особенно бора и калия).

В результате кусты могут быть пышными, но ягоды — мелкими и несладкими.

Что сделать, чтобы ягоды были сладкими

Сладость клубники зависит не только от сорта, но и от ухода. Кроме правильной подкормки, важно:

  • обеспечить достаточно солнца;

  • не переливать растение;

  • регулярно мульчировать почву;

  • своевременно удалять сорняки.

Именно баланс питания и ухода формирует тот же «десертный» вкус ягод.

FAQ

Чем подкормить клубнику во время цветения?

Лучше всего использовать калийно-фосфорные удобрения, древесную золу или слабый раствор борной кислоты для улучшения завязи.

Можно ли опрыскивать клубнику во время цветения?

Да, но только безопасными растворами (борная кислота, микроудобрения) и утром или вечером, чтобы не повредить цветы.

Как использовать древесную золу для клубники?

Золу можно вносить сухой вокруг кустов или готовить настой: 1 стакан золы на 10 литров воды, настаивать несколько часов и поливать под корень.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
97
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie