Подкормка клубники во время цветения: чем удобрять для большого и сладкого урожая
Период цветения клубники — один из важнейших этапов формирования будущего урожая. Именно в этот момент растение определяет количество завязи, размер ягод и их сладость.
Если обеспечить правильную подкормку, то можно значительно повысить урожайность без лишних затрат и сложных агротехнических приемов. Какие удобрения лучше всего подходят для клубники во время цветения и как их правильно использовать?
Почему подкормка во время цветения так важна
В фазе цветения клубника тратит много энергии на формирование цветков и завязи. В этот период ей особенно нужны:
фосфор — для развития корневой системы и завязи;
калий — для формирования сладких, сочных ягод;
бор — для лучшего опыления и увеличения количества завязей.
В то же время избыток азота в этот период нежелателен, поскольку он стимулирует рост листьев вместо плодоношения.
Лучшие удобрения для клубники во время цветения
Калийно-фосфорные минеральные удобрения
Одним из наиболее эффективных вариантов является монофосфат калия. Он быстро усваивается растением и обеспечивает:
увеличение размера ягод;
повышение сахаристости;
лучшую завязываемость плодов.
Также можно использовать комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.
Древесная зола — природный источник калия
Зола — доступное и эффективное органическое удобрение. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, положительно влияющие на вкус ягод.
Как использовать:
посыпать почву вокруг кустов;
или приготовить настой (1 стакан золы на 10 л воды).
Борная кислота для лучшего цветения
Бор помогает образованию завязи и уменьшает количество пустоцветов.
Раствор готовят в минимальной концентрации (обычно 1–2 г на 10 л воды) и используют для опрыскивания по листу.
Органические подкормки
Для поклонников натурального земледелия подойдут:
настой коровяка (в слабой концентрации);
дрожжевая подкормка;
перегной или компост как мульча.
Дрожжи стимулируют микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных веществ.
Как правильно подкармливать клубнику во время цветения
Чтобы подкормка дала максимальный эффект, следует соблюдать несколько правил:
не превышать дозировку удобрений;
не использовать высокие дозы азота;
опрыскивание производить утром или вечером;
не проводить обработки во время дождя или сильного солнца;
чередовать корневые и внекорневые подкормки.
Типичные ошибки садоводов
Многие снижают урожайность клубники из-за распространенных ошибок:
чрезмерное внесение азотных удобрений;
подкормка «вслепую» без учета фазы развития;
использование слишком концентрированных растворов;
игнорирование микроэлементов (особенно бора и калия).
В результате кусты могут быть пышными, но ягоды — мелкими и несладкими.
Что сделать, чтобы ягоды были сладкими
Сладость клубники зависит не только от сорта, но и от ухода. Кроме правильной подкормки, важно:
обеспечить достаточно солнца;
не переливать растение;
регулярно мульчировать почву;
своевременно удалять сорняки.
Именно баланс питания и ухода формирует тот же «десертный» вкус ягод.
FAQ
Чем подкормить клубнику во время цветения?
Лучше всего использовать калийно-фосфорные удобрения, древесную золу или слабый раствор борной кислоты для улучшения завязи.
Можно ли опрыскивать клубнику во время цветения?
Да, но только безопасными растворами (борная кислота, микроудобрения) и утром или вечером, чтобы не повредить цветы.
Как использовать древесную золу для клубники?
Золу можно вносить сухой вокруг кустов или готовить настой: 1 стакан золы на 10 литров воды, настаивать несколько часов и поливать под корень.