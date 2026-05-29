Подкормка клубники во время цветения: чем удобрять для большого и сладкого урожая

Подкормка клубники во время цветения / © pexels.com

Реклама

Если обеспечить правильную подкормку, то можно значительно повысить урожайность без лишних затрат и сложных агротехнических приемов. Какие удобрения лучше всего подходят для клубники во время цветения и как их правильно использовать?

Почему подкормка во время цветения так важна

В фазе цветения клубника тратит много энергии на формирование цветков и завязи. В этот период ей особенно нужны:

фосфор — для развития корневой системы и завязи;

калий — для формирования сладких, сочных ягод;

бор — для лучшего опыления и увеличения количества завязей.

В то же время избыток азота в этот период нежелателен, поскольку он стимулирует рост листьев вместо плодоношения.

Реклама

Лучшие удобрения для клубники во время цветения

Калийно-фосфорные минеральные удобрения

Одним из наиболее эффективных вариантов является монофосфат калия. Он быстро усваивается растением и обеспечивает:

увеличение размера ягод;

повышение сахаристости;

лучшую завязываемость плодов.

Также можно использовать комплексные удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора.

Древесная зола — природный источник калия

Зола — доступное и эффективное органическое удобрение. Она содержит калий, кальций и микроэлементы, положительно влияющие на вкус ягод.

Как использовать:

Реклама

посыпать почву вокруг кустов;

или приготовить настой (1 стакан золы на 10 л воды).

Борная кислота для лучшего цветения

Бор помогает образованию завязи и уменьшает количество пустоцветов.

Раствор готовят в минимальной концентрации (обычно 1–2 г на 10 л воды) и используют для опрыскивания по листу.

Органические подкормки

Для поклонников натурального земледелия подойдут:

настой коровяка (в слабой концентрации);

дрожжевая подкормка;

перегной или компост как мульча.

Дрожжи стимулируют микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных веществ.

Реклама

Как правильно подкармливать клубнику во время цветения

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, следует соблюдать несколько правил:

не превышать дозировку удобрений;

не использовать высокие дозы азота;

опрыскивание производить утром или вечером;

не проводить обработки во время дождя или сильного солнца;

чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Типичные ошибки садоводов

Многие снижают урожайность клубники из-за распространенных ошибок:

чрезмерное внесение азотных удобрений;

подкормка «вслепую» без учета фазы развития;

использование слишком концентрированных растворов;

игнорирование микроэлементов (особенно бора и калия).

В результате кусты могут быть пышными, но ягоды — мелкими и несладкими.

Что сделать, чтобы ягоды были сладкими

Сладость клубники зависит не только от сорта, но и от ухода. Кроме правильной подкормки, важно:

Реклама

обеспечить достаточно солнца;

не переливать растение;

регулярно мульчировать почву;

своевременно удалять сорняки.

Именно баланс питания и ухода формирует тот же «десертный» вкус ягод.

FAQ

Чем подкормить клубнику во время цветения?

Лучше всего использовать калийно-фосфорные удобрения, древесную золу или слабый раствор борной кислоты для улучшения завязи.

Можно ли опрыскивать клубнику во время цветения?

Реклама

Да, но только безопасными растворами (борная кислота, микроудобрения) и утром или вечером, чтобы не повредить цветы.

Как использовать древесную золу для клубники?

Золу можно вносить сухой вокруг кустов или готовить настой: 1 стакан золы на 10 литров воды, настаивать несколько часов и поливать под корень.

Новости партнеров