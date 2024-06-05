Подкормка клубники йодом: защищает от вредителей и увеличивает урожайность

Когда, для чего и как подкармливать клубнику йодом

Использование йода для клубники имеет много полезных эффектов. Во первых, обычный аптечный йод обеззараживает бактериальную инфекцию, повышает иммунную систему, борется с серой гнилью, защищает от вредителей. Как утверждают специалисты, йод влияет на обменные процессы ягоды, является отличным активатором роста, увеличивает урожай ягод.

Подкормку йодом и борьбу с его помощью с вредителями и болезнями можно проводить несколько раз в течение вегетационного периода растения, так как йод является полностью безопасным лекарством и подкормкой.

Первую весеннюю подкормку клубники йодом проводят сразу после обрезки старых листьев – 15 капель йода растворят в 10 литрах воды, перемешивают и полученным средством поливают клубнику. Всего проводят три таких подкормки с интервалом в 10 дней. Такая процедура укрепляет растения и защищает их от серой гнили.

Йод в борьбе с долгоносиком

Среди врагов клубники такое насекомое, как жук долгоносик. Жуки селятся в бутонах растения и способны полностью уничтожить весь урожай. Чтобы не потерять урожай клубнику, нужно обработать перед цветением раствором полчайной ложки йода в десяти литрах воды.

Йод для борьбы с долгоносиком

Йод против серой гнили на клубнике

Антисептик используется для борьбы с серой гнилью и красными пятнами на листьях клубники.

Обработка клубники йодом осуществляется путем опрыскивания или полива. Пол чайной ложки 10% йода растворяют в одном литре молока и в 10 литрах воды, в качестве прилипача добавляют одну чайную ложку жидкого мыла.

Опрыскивают клубнику против серой гнили раствором йодом трижды за сезон – после появления первых листочков, перед цветением и осенью.

Подкормка йодом клубники

Как удобрение йод оказывает положительное влияние на рост, цветение и образование большого количества качественных завязей.

Для подкормки требуются 10 капель йода, 100 г пепла и 10 литров воды.

Чтобы приготовить подкормку нужно вскипятить немного воды, залить ею пепел, дать 5-7 минут настояться, долить оставшуюся воду. После этого добавьте к этому раствору йодную настойку.

Полученным раствором поливать кусты клубники с расчетом 400-700 мл на один куст. Перед подкормкой землю под кустами нужно хорошо пролить простой водой.

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