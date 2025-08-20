Подкормка комнатных растений своими руками: что поможет цветам расти

Комнатные цветы / © Freepik

Комнатные растения нуждаются в регулярной подкормке, поскольку ограниченное пространство горшка не позволяет им самостоятельно получать все необходимые питательные вещества. Для домашних цветов не обязательно покупать дорогие химические удобрения — подкормку можно делать из продуктов, которые есть на кухне.

Кофейная гуща содержит магний, калий, фосфор и азот, а благодаря почти нейтральному pH подходит для любых растений. Использовать ее лучше всего в виде раствора для полива или во время пересадки во избежание образования корки на почве.

Сахар стимулирует фотосинтез и помогает растениям развивать пышные листья и яркую окраску. Достаточно разводить 1 столовую ложку на литр теплой воды и поливать раз в месяц, особенно цветущие растения, такие как розы, кактусы, пальмы, драцены и фикусы.

Банановые шкурки и апельсиновые корки насыщают почву калием и витаминами. Перед использованием кожуру следует замочить в воде с содой, высушить и измельчить или настоять в воде для полива.

Дрожжи и луковицы стимулируют рост и укрепляют корневую систему, особенно для растений в фазе цветения или ослабленных вредителями или болезнями. Настои из лука и дрожжей следует разводить, чтобы не повредить корни.

Регулярная подкормка такими натуральными средствами помогает комнатным растениям оставаться здоровыми, пышными и цветущими без использования магазинной химии.

