Подкормка, которая заставит зацвести даже палку: просто залейте 1 литром воды горсть этих шкурок

Всегда хочется, что цветы на подоконнике радовали большим количеством бутонов. Поэтому, в период, когда растения отдыхают, попробуйте подкормить их этим необычным удобрением. После него сформируются пышные цветы.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как можно использовать овсяные хлопья для цветов. Сейчас речь пойдет о гранатовых корках, которые чаще всего выбрасывают после очищения плода.

Из них можно приготовить натуральное удобрение, богатое фитонцидами, минеральными веществами, которые помогут убить бактерии и инфекции. Особенно эффективна такая подкормка для спатифиллума, пеларгонии, комнатных фиалок.

Как настаивать гранатовую шкурку для приготовления удобрения? Возьмите корки из одного граната, порежьте их на мелкие кусочки, а затем залейте одним литром горячей воды. Оставьте настаиваться на несколько дней.

Такое удобрение нужно подливать под корень цветка, а если вы хотите им опрыскать растение, сначала разведите раствор в холодной воде (пропорции 1:1).

Как еще модно использовать кожуру от граната

Как можно использовать кожуру от граната / Фото: Pexels

Корки от граната можно использовать не только для подкормки комнатных растений. Они также предотвращают развитие инфаркта, инсульта, помогают снизить риск атеросклероза и препятствуют разрушению печени. Исследования китайских ученых доказали, что по содержанию антиоксидантов корка граната превышает мякоть в два раза. Также в ней содержатся витамины B, C, PP, E. Употребляя кожуру от граната, можно даже предотвратить развитие рака.

Что можно лечить гранатовыми корками:

Нарушение сердечного ритма, похмелье – залить 2 столовые ложки измельченных корок 250 мл горячей воды, настаивать 30 минут, перед употреблением добавить ложку меда. Пить в течение дня. Трещины и царапины на коже – высушенную кожуру измельчить в порошок, насыпать на рану. Хронический кашель – заваривать кожуру граната как чай, пока вода не выкрасится в розовый цвет. Добавить мед, пить маленькими глотками – в день нужно употребить 1 стакан напитка.

Следует обратить внимание, если вы заготавливаете корки граната для лечения, нужно удалять хвостики и перегородки. Сушить корки нужно примерно 7-10 дней в затемненном, хорошо проветриваемом помещении.

Читайте также: