Чем полить огурцы, чтобы было много завязей / © Pixabay

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Огурцы очень прихотливая культура. Например, их корневая система расположена очень высоко, поэтому для них опасны засуха и сильная жара. Растение отличается слабым иммунитетом, его часто поражают различные грибковые и бактериальные инфекции. Именно поэтому без подкормки об урожае можно забыть.

По словам экспертов, огурцы нужно подкармливать уже через 10-14 дней после появления первых ростков, затем во время цветения и снова в период активного плодоношения.

Первую подкормку лучше делать раствором нитрофоски. Для него берут 1 ст. ложку этого вещества растворяют в 10 л воды (одно ведро) и подливают кусты из расчета 0,5 л на один. В такой подкормке важны для огурцов фосфор и калий, которые нужны, чтобы растение развивалось и росло.

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Во время цветения и формирования завязей огурцы уже подливают раствором с коровяком. Такое удобрение станет настоящей витаминной бомбой для растения, ведь коровяк содержит азот, фосфор, калий, магний и другие минералы. После подкормки культура станет значительно крепче, устойчивее к разным погодным условиям и болезням.

Чтобы приготовить раствор с коровяком, растворите 2 кг этого вещества в 10 л воды, добавьте 2 ст. ложки гумата калия. Тщательно перемешайте, поливайте под корень из расчета 1 л раствора на куст.

Если на огурцах появились вредители, нужно обработать их раствором йода. Добавьте 30-40 капель на 10 л воды и опрыскайте все листья из пульверизатора. Раствор йода отгоняет насекомых и вредителей, которые могут навредить урожаю.