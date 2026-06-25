Подкормка огурцов во время очередной волны плодоношения: как помочь плодам нарасти

Подкормка огурцов

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При выращивании огурцов, когда на кустах одновременно появляется большое количество завязи, это так называемая волна нарастания, растению крайне необходимо дополнительное питание. Оно помогает имеющимся зеленцам быстро набрать массу и при этом не тормозит развитие последующих волн урожая, которые уже закладываются в верхних пазухах.

Главный секрет успеха состоит в том, что вносить удобрения нужно именно тогда, когда огурчики еще совсем мелкие. Ждать, пока они подрастут, нет смысла — большим плодам подкормки уже не поможет.

Особенности питания огурцов

В отличие от томатов, которые в период налива помидорчиков категорически нуждаются в чисто калийных беззотных смесях, огурцы развиваются совсем иначе. Чистый калий без азота может даже помешать этой культуре. Огурец является выраженным азотолюбивым растением. Поскольку его листья и плоды на 95% состоят из воды, ему постоянно нужен азот для поддержания баланса и наращивания арбузной зелени.

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Кроме регулярного внесения удобрений, огурцам при плодоношении жизненно необходима постоянная влажность. Желательно поддерживать почву стабильно увлажненной, ведь без должного полива ни одно удобрение не сможет полноценно усвоиться корневой системой.

Три проверенных варианта подкормки огурцов в начале плодоношения

Помочь огурцам во время массового налива плодов можно одним из трех эффективных способов, советуют эксперты. Оптимальный интервал между процедурами составляет 10–14 дней, ориентируясь на состояние растений.

1. Органический раствор на основе курятника

Органические удобрения являются отличным выбором для первой половины лета. Для приготовления концентрированного настоя необходимо взять 5 кг гранулированного или сухого курятника, залить 5 литрами воды и добавить 250 миллилитров микробиологического препарата Байкал. Эта смесь должна хорошо перебродить.

Для непосредственной подкормки концентрат тщательно разводят — примерно ¾ или полную пол-литровую банку готового настоя добавляют на 10 литров воды. Полученным раствором поливают кусты под корень. Такое питание идеально подходит для огурцов, баклажанов и сладкого перца, но его уже не следует использовать для томатов в этот период вегетации.

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2. Минеральный комплекс Мастер

Если нет возможности приготовить органику, хорошей альтернативой станет сбалансированное минеральное удобрение, например Мастер с равной пропорцией азота, фосфора и калия (18-18-18), дополнительно обогащенное микроэлементами и 4% магния.

Для приготовления рабочего раствора 20 г сухого удобрения растворяют в 10 литрах воды. Полив производят раз в 10–12 дней. Этот комплекс демонстрирует отличный результат, стимулируя рост плодов, однако не содержит кальция и органических веществ, поэтому его желательно чередовать с другими видами ухода.

3. Органо-минеральный Рост-концентрат

Когда запасы натуральной органики исчерпаны, лучшим вариантом для огурцов становится специализированное удобрение с повышенным содержанием азота. Формула, где азота заложено вдвое больше фосфора и калия (15-7-7), идеально соответствует естественным потребностям огуречных кустов и сладкого перца во время плодоношения. В отличие от других культур, которые от большого количества азота летом могут начать жировать, огурцы можно безопасно подкармливать таким составом в течение всего сезона с интервалом в 2 недели.

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