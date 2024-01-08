Подлейте этим отваром комнатные растения – и они точно зацветут: даже декабрист и денежное дерево

Если вы всегда выливали темную воду после варки грибов в раковину – прекратите так делать. Ведь она отлично подходит для подкормки комнатных растений.

Оказывается, грибной отвар – это достаточно ценная подкормка для комнатных растений. Ведь в нем содержатся такие важные для цветов вещества, как калий, кальций, йод, фосфор, медь, цинк, марганец и витамины разных групп.

То есть обычный грибной отвар можно смело использовать вместо биостимулятора роста.

Грибным отваром рекомендовано поливать любые растения, даже осенью или весной можете добавлять небольшое количество под кусты клубники, садовые цветы. А для комнатных растений он станет настоящим спасением в зимний период. После такой подкормки цветы ускоряют свой рост, выпускают бутоны и начинают цвести.

Особенно хорошо переносят подкормку грибным отваром денежное дерево и декабрист. Если внесете естественное удобрение – уже через короткий срок эти растения порадуют вас пышным цветением.

Как правильно приготовить грибной отвар? Всё очень просто. Когда варите грибы для любого блюда, слейте в отдельную емкость первую темную воду. Конечно, важно, чтобы в ней не было соли. Когда отвар немного остынет, добавьте равное количество воды. После этого можете подкармливать цветы под корень без разбавления.

Если вы оставите отвар на 5-7 дней в теплом месте, в нем дополнительно образуется азот и начнут размножаться бактерии, которые положительно влияют на качество почвы. Такой настой нужно дополнительно разводить водой в пропорции 1:3, а затем уже подливать им растения.

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