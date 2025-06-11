Чем подкормить картофель в июне / © Unsplash

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Одно из самых популярных средств является калиевая селитра. Это вещество помогает стимулировать рост картофеля и дополнительно укрепляет его корни, активизирует защитные механизмы, устойчивость к перепаду температур и засухе.

Именно селитра ускоряет фотосинтез растения в несколько раз, поэтому урожай созревает быстрее, даже в прохладных регионах. Калиевая селитра необходима, чтобы увеличить зеленую массу, улучшить размер плодов, повысить объем урожая.

Еще одним эффективным средством считается борная кислота. Она нужна картофелю, чтобы укрепить иммунитет растения, улучшить вкус плодов, помочь культуре развиваться лучше.

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Обычно, если картофелю очень не хватает бора, то его листья светлеют, сворачиваются, а черешки розовеют. Точка роста при этом часто начинает чернеть и высыхать, стебли становятся слишком ломкими, побеги тонкими и слабыми. Особенно сильно в боре нуждается картофель, который растет на гнилостных, засоренных и излишне увлажненных почвах.

Необходимо дополнительно обрабатывать картофель битоксибациллином. Он действенный помощник по борьбе с вредителями, в том числе колорадским жуком, молью, совкой и паутинным клещом.

Препарат содержит споры бактерий, выделяющих экзотоксин и эндотоксин, повреждающий кишечник насекомого. Преимущество средства состоит в том, что оно абсолютно безопасно для животных и человека.

А чтобы получить самый лучший эффект, как уже говорилось ранее, все эти препараты следует смешать. Для приготовления питательного раствора растворите в одном ведре чистой воды 2 ст. ложки калиевой селитры, 1/2 ч. ложки борной кислоты и 70 г препарата битоксибациллина. Тщательно перемешайте, а затем подлейте каждый куст (по 500 мл).

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