Подложите это под кусты помидоров: плоды созреют быстрее, а вредители будут обходить грядки

Помидоры. / © pexels.com

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Помидоры на нижних ветвях никак не хотят краснеть — это проблема знакомая многим огородникам. Впрочем, это не значит, что растения заболели. Чаще плоды, растущие в нижней части куста, получают недостаточно солнечного света, из-за чего их созревание замедляется.

Какой простой способ позволит ускорить процесс созревания плодов читайте в материале deccoria.pl.

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Светоотражающее мульчирование — способ, помогающий растениям получать больше солнечного света. Для этого почву вокруг кустов покрывают материалом с отражающей поверхностью. Да, солнечные лучи попадают даже в нижнюю часть растения.

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Этот метод улучшает фотосинтез, стимулирует рост кустов и ускоряет созревание урожая. Особенно хорошо он работает для помидоров: плоды, прячущиеся под листвой, получают дополнительное освещение, скорее приобретают насыщенный красный цвет и созревают более равномерно.

Такая мульча также помогает защитить корни от перегрева и снизить чрезмерное испарение воды с поверхности почвы. Кроме того, лучшее освещение внутренней и нижней части растений также может уменьшить появление вредителей:

тли;

трипсы;

белокрылки.

Многие насекомые находят растения по контрасту между ярким небом и зелеными листьями. Отражательная поверхность нарушает их естественную ориентацию, из-за чего им сложнее найти растения-хозяева.

Кроме того, такая мульча изменяет микроклимат под кустарником: повышает температуру на нижней стороне листьев и уменьшает влажность воздуха. В результате условия жизни и размножения многих вредителей становятся менее благоприятными, что помогает дополнительно защитить помидоры и перец без использования химических средств.

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Какие материалы следует выбрать

Выбор правильного материала во многом зависит от размера участка. Для меньших грядок и отдельных контейнеров можно успешно использовать более толстую алюминиевую фольгу для пищевых продуктов.

Разложите полоски материала вдоль стеблей растений, оставляя под корнями достаточно места для полива. Не забудьте защитить края фольги камнями или полоской почвы — это уменьшит количество разносимого ветром мусора. Можно приклеить полоски фольги к картону, а затем поместить их под растения — это предотвратит их сморщивание.

Однако для больших поверхностей можно использовать:

серебряный агротекстиль;

майларовую фольгу с серебряным или алюминиевым покрытием;

металлизированная фольга.

Их можно приобрести в садовых центрах и магазинах товаров для дома.

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