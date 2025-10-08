- Дата публикации
Подменили в роддоме: две женщины впервые встретились через 35 лет жизни в чужих семьях (фото)
Трогательная история жизни в чужих семьях двух женщин, перепутавшихся при рождении.
Две женщины из Австрии, перепутанные при рождении в 1990 году, встретились через 35 лет. Их история тронула всю Европу.
Об этом сообщает BBC.
История началась в октябре 1990 года в родильном отделении LKH-Uniklinikum в Граце. Тогда родились две недоношенные девочки — Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер. Из-за врачебной ошибки младенцев перепутали, и каждая из них попала к родителям другой семьи.
Случайное открытие
Все раскрыли только 22 года спустя. В 2012 году Дорис Грюнвальд узнала, что не является биологической дочерью своих родителей — Эвелин и Йозефа Грюнвальдов. Когда она сдавала кровь, врачи обратили внимание на то, что ее группа не совпадает.
2016 о деле сообщил австрийский телеканал ORF, но тогда другую семью найти не удалось.
Встреча через Facebook
В конце концов Джессика Баумгартнер, которую воспитывали Моника и Герберт Дерлер, узнала о несоответствии групп крови, когда забеременела. Ее врач рассказал о деле «подмененных детей», и женщина приступила к поискам.
Она нашла Дорис в Facebook и написала ей.
«Это было как встретить сестру», — вспоминает Джессика.
«Мы сразу нашли общий язык. Это было невероятно теплое и хорошее чувство», — добавила Дорис.
Две семьи — одна история
Недавно обе семьи впервые встретились лично, и в этот момент сняла съемочная группа ORF.
«Сначала это был настоящий эмоциональный шторм», — рассказала Моника Дерлер.
«Но первым мнением было: Джессика всегда будет нашим ребенком. А когда я увидела Дорис, подумала: какая она милая!»
«Для меня просто произошло чудо — моя семья стала больше, и у меня наконец есть уверенность», — сказала мать Дорис, Эвелин Грюнвальд.
Ее муж добавил, что это было огромное облегчение.
Больница извинилась
«Мы глубоко сожалеем, что это произошло тогда», — отметил представитель клиники в Граце, Гебгард Фальцбергер, публично признавший ошибку и извинившийся перед обеими семьями.
В 2016 году семья Грюнвальдов обратилась к адвокату, который посоветовал усыновить Дорис для юридического подтверждения наследственных прав. Они также получили компенсацию больницы.
Теперь семья Дерлеров также подала запрос на усыновление и возмещение.
«Это большая эмоция — и радость, и боль. Я рада, что наконец-то все прояснилось. Но это очень сильные эмоции — красивая сторона, но и немало боли», — поделилась Джессика.
