Подменили в роддоме: две женщины впервые встретились через 35 лет жизни в чужих семьях (фото)

Две женщины из Австрии, перепутанные при рождении в 1990 году, встретились через 35 лет. Их история тронула всю Европу.

История началась в октябре 1990 года в родильном отделении LKH-Uniklinikum в Граце. Тогда родились две недоношенные девочки — Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер. Из-за врачебной ошибки младенцев перепутали, и каждая из них попала к родителям другой семьи.

Две женщины из Австрии, перепутанные при рождении 1990 года: Дорис Грюнвальд и Джессика Баумгартнер Фото: ORF скриншот

Случайное открытие

Все раскрыли только 22 года спустя. В 2012 году Дорис Грюнвальд узнала, что не является биологической дочерью своих родителей — Эвелин и Йозефа Грюнвальдов. Когда она сдавала кровь, врачи обратили внимание на то, что ее группа не совпадает.

2016 о деле сообщил австрийский телеканал ORF, но тогда другую семью найти не удалось.

Встреча через Facebook

В конце концов Джессика Баумгартнер, которую воспитывали Моника и Герберт Дерлер, узнала о несоответствии групп крови, когда забеременела. Ее врач рассказал о деле «подмененных детей», и женщина приступила к поискам.

Она нашла Дорис в Facebook и написала ей.

«Это было как встретить сестру», — вспоминает Джессика.

«Мы сразу нашли общий язык. Это было невероятно теплое и хорошее чувство», — добавила Дорис.

Две семьи — одна история

Недавно обе семьи впервые встретились лично, и в этот момент сняла съемочная группа ORF.

«Сначала это был настоящий эмоциональный шторм», — рассказала Моника Дерлер.

«Но первым мнением было: Джессика всегда будет нашим ребенком. А когда я увидела Дорис, подумала: какая она милая!»

«Для меня просто произошло чудо — моя семья стала больше, и у меня наконец есть уверенность», — сказала мать Дорис, Эвелин Грюнвальд.

Ее муж добавил, что это было огромное облегчение.

Больница извинилась

«Мы глубоко сожалеем, что это произошло тогда», — отметил представитель клиники в Граце, Гебгард Фальцбергер, публично признавший ошибку и извинившийся перед обеими семьями.

В 2016 году семья Грюнвальдов обратилась к адвокату, который посоветовал усыновить Дорис для юридического подтверждения наследственных прав. Они также получили компенсацию больницы.

Теперь семья Дерлеров также подала запрос на усыновление и возмещение.

«Это большая эмоция — и радость, и боль. Я рада, что наконец-то все прояснилось. Но это очень сильные эмоции — красивая сторона, но и немало боли», — поделилась Джессика.

