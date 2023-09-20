Подрезайте с умом – будете с цветами: как правильно обрезать розы, чтобы хорошо пережили зиму

Когда и как лучше обрезать розы, чем укутать цветы осенью, чтобы они хорошо перенесли зиму.

Роза не только красивый, но и довольно требовательный цветок, который очень плохо относится к морозам. Чтобы цветы хорошо перезимовали, их нужно правильно обрезать и надежно укрыть на зиму. Наиболее неустойчивы к зимним морозам молодые кусты, которым до 2 лет, они в первую очередь нуждаются в надежной защите. А совсем не боятся морозов парковые розы, поэтому укрывать или обрезать их не нужно.

Когда лучше обрезать розы на зиму?

Оптимальным сроком начала обрезки роз являются первые заморозки, это середина или конец октября. Когда температура воздуха ночью будет достигать -3 градуса. В теплые дни не стоит производить обрезку роз, поскольку она еще находится в фазе роста, поэтому удаление бутонов лишь стимулирует активный рост растения. Для того чтобы обрезка цветов прошла удачно, нужно еще с начала сентября прекратить ее подкармливать.

Что касается обрезки молодых роз: если ваш цветок выпускает молодые бордовые побеги, их нужно обрезать на 20 см в конце сентября. Это необходимо для того, чтобы веточка начала готовиться к зиме и успела одеревенеть. Но таким образом обрезают только ветки, не имеющие бутонов.

После обрезки следующим этапом идет окучивание. Нужно засыпать обрезанные кусты сухой землей на 10 см, чтобы привитые ветки были под небольшим слоем почвы. Для этого необходимо взять верхний слой земли из сада и насыпать внутрь куста, опилки для окучивания использовать не рекомендуют.

После обрезки розы нужно укрыть, а если температура позволяет, то они могут до заморозков оставаться без укрытия. Если заморозки небольшие, цветок без укрытия можно держать даже до декабря.

Как обрезать розы на зиму?

Обрезку роз нужно проводить для того, чтобы растение сохранило силы и обновилось. Еще задача обрезки кустов состоит в том, чтобы розы не вымерзли и не заразились грибковыми заболеваниями. А чтобы цветы не выпрели, их не следует укрывать раньше времени.

Перед обрезкой нужно проверить, чтобы куст был полностью обнажен, поэтому с него нужно снять все соцветия и листья. Обрезка производится садовыми ножницами.

Плетистые розы. Куст нужно укоротить на треть, чтобы побеги были около 50 см. Необходимо срезать сухие, гнилые, старые и больные ветви, также растущие внутрь розы. У корней также следует убрать молодые побеги. Срезы нужно делать под углом 45 градусов, 5-7 побегов на цветке нужно оставить. Если роза низкорослая, то ее просто пригибают к земле, не обрезая.

Куст нужно укоротить на треть, чтобы побеги были около 50 см. Необходимо срезать сухие, гнилые, старые и больные ветви, также растущие внутрь розы. У корней также следует убрать молодые побеги. Срезы нужно делать под углом 45 градусов, 5-7 побегов на цветке нужно оставить. Если роза низкорослая, то ее просто пригибают к земле, не обрезая. Чайные розы и их гибриды – очень капризные растения, которые нужно обрезать каждый год, не более 2/3 длины побегов. Удаляют все больные и поврежденные ветви, чтобы сформировать эстетический вид цветка. Но еще летом нужно удалить бутоны. Осенняя обрезка подготовит цветок к зиме, на каждом побеге должно остаться по 4 почки, которые распустятся весной.

– очень капризные растения, которые нужно обрезать каждый год, не более 2/3 длины побегов. Удаляют все больные и поврежденные ветви, чтобы сформировать эстетический вид цветка. Но еще летом нужно удалить бутоны. Осенняя обрезка подготовит цветок к зиме, на каждом побеге должно остаться по 4 почки, которые распустятся весной. Молодые розы, которым до двух лет, обрезают частично. С цветка нужно удалить нераспустившиеся бутоны, больные и слабые ветви. После обрезки на кусте должны остаться крепкие здоровые побеги со спящими почками.

Как и чем укрыть розы на зиму?

Следующий важный этап после обрезки – укрытие роз от морозов, снега и грызунов. Есть несколько способов укрытия, все зависит от возраста и сорта цветка. Если более прихотливые цветы нужно укрывать полностью, то высокие и взрослые розы достаточно прикрыть лапником.

Агроволокно, полиэтилен. Такие материалы используются для укрытия больших участков с цветами. Материал натягивают на металлический или деревянный каркас, сделав отверстия для доступа воздуха.

Такие материалы используются для укрытия больших участков с цветами. Материал натягивают на металлический или деревянный каркас, сделав отверстия для доступа воздуха. Рубероид или мешковина. Подходит для укрытия отдельных кустов роз. Ими заворачивают ствол цветка, обматывая его несколько раз. Внизу материал хорошо закрепляют веревками и прижимают к земле кирпичом. Для верхушки розы делают покрытие, которое привязывают к стволу цветка.

Подходит для укрытия отдельных кустов роз. Ими заворачивают ствол цветка, обматывая его несколько раз. Внизу материал хорошо закрепляют веревками и прижимают к земле кирпичом. Для верхушки розы делают покрытие, которое привязывают к стволу цветка. Еловые ветки или лапник. Его можно приобрести в любом агромагазине, это укрытие образует хорошую теплоизоляцию и при этом пропускает воздух. Лапник подходит для покрытия высоких и плетистых роз. Его не следует использовать, пока температура воздуха не опустится до -5 градусов. Ветви ели на розы засыпают в несколько слоев. Снять такое укрытие нужно будет в конце марта, слой за слоем в три дня, чтобы цветок привык к температуре воздуха.

Чем подкормить розы в сентябре-октябре, чтобы защитить от холодной погоды

Чтобы цветы были устойчивы к морозам и хорошо перенесли зиму, нужно провести важные процедуры по уходу за растением. Здесь особое место отведено правильному поливу кустов роз, тем самым можно защитить цветы от холодов. А еще такой полив укрепит кусты, поэтому в следующем году они будут невероятно пышными и красивыми.

Для достижения наибольшего эффекта нужно провести подкормку два раза. Впервые подкормить кусты роз можно уже в конце сентября. А повторить полив нужно в октябре, через 2-3 недели после первой подкормки.

Чтобы приготовить поливную смесь, нужно взять по 15 г суперфосфата и монофосфата из расчета на 10 литров воды. Этой подкормки полностью хватит на площадь в пять квадратных метров. А результат этого полива вас приятно удивит уже в следующем сезоне.

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