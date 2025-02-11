Подростковый возраст: как родителям пережить "вечно недовольных, вечно надутых" детей

Всегда нахмурены, недовольны всем, ленивы, упрямы, раздражительны – именно такой видят подростков их родители и взрослые. Это нередко становится причиной раздражения, злобы и непонимания. Взрослые не могут смириться с тем, что их дети, которые раньше были открыты и послушны, теперь будто отстранены, живут в виртуальном мире, проводят большинство времени в горизонтальном положении и кажутся безразличными ко всему.

А тут еще британские психологи обновили свои рекомендации по определению подросткового возраста. Согласно новым данным, подростковый период теперь длится до 25 лет. Детский психолог Лаверн Антробус отметила, что традиционное представление о достижении взрослости в 18 лет неверно. По ее словам ранее считалось, что мозг человека завершил свое формирование еще в начале подросткового периода, но исследования показывают, что его развитие продолжается до 25-30 лет. За это время происходят существенные изменения в обработке информации, что оказывает значительное влияние на способность человека к размышлению, планированию, решению проблем и принятию решений. Поэтому с подростковыми проблемами родителям придется сталкиваться и во взрослом, как раньше считалось возрасте.

Теоретически мы понимаем, что подростковый возраст – это период интенсивных изменений в физиологии, эмоциях и социальной сфере. Мы знаем, что подростки стремятся к независимости, ищут признание среди сверстников и пытаются отделиться от родителей. Однако мы хотим, чтобы эти изменения происходили по нашим, взрослым, правилам. Это вызывает напряжение: мы чувствуем усталость от конфликтов, когда подростки то требуют оставить их в покое, то обижаются из-за нашего, как им кажется, безразличия. Они растеряны, и мы тоже. Но разница между нами в том, что мы уже прошли этот этап, а они еще нет.

Именно поэтому преимущество опыта – на нашей стороне. Наша задача – понять, что стоит за постоянным раздражением и усталостью наших детей, какие физиологические процессы руководят их поведением, и как правильно на это реагировать. Как помочь детям пережить этот непростой период взросления, поделились эксперты.

Как общаться с подростком

Слушайте без порицания

Подростки часто ощущают, что их никто не понимает. Это, в частности, потому, что они сами не всегда могут разобраться в своих чувствах, а мы, взрослые, часто воспринимаем их проблемы как мелочи или даже вымышленные трудности. Поэтому важно научиться внимательно слушать, проявлять сочувствие и стараться понять эмоции ребенка. Не стоит обесценивать или пытаться исправлять их мнения. Уставшим взрослым иногда трудно слушать детей, но именно этого они хотят, чтобы мы их слушали без перебиваний. Они хотят чувствовать, что мы неравнодушны и стараемся понять их переживания.

Нам не следует говорить типа «это не проблема» или «в наше время такого не было», или «у тебя есть все, чего не было в нашем возрасте, что тебя беспокоит?». На самом деле, дети нуждаются не только в материальной поддержке, но и в эмоциональной близости и надежных взрослых, наряду с которыми им безопасно. Поэтому вместо того, чтобы закатывать глаза или вздыхать, лучше спросить, как мы можем помочь, и поддержать их, давая понять, что их чувства важны даже если форма их выражения нам не всегда нравится. Эмоции – это нормально, и все мы учимся с ними справляться на протяжении всей жизни, и не все преуспевают в этом. А подросткам, тем более, нужно чувствовать, что их услышали и поняли, даже если их проблемы кажутся нам незначительными.

Не воспринимайте поведение подростка лично

Резкое или грубое поведение подростка – это не всегда вызов родителям. Зачастую это реакция на стресс, гормональные изменения или внутренние переживания. Вместо обижаться, следует сохранять спокойствие и поддерживать ребенка.

Важно помочь подростку справиться с отрицательными эмоциями, а не осуждать его за них. Следует поощрять его к открытому выражению чувств: "Я злюсь, потому что...", "Я обижен, потому что...". Это поможет понять причины их состояния: проблемы в школе, неуверенность в себе или сложности в общении со сверстниками. Важно уметь распознавать свои эмоции и понять, что явилось их причиной.

Сначала помогите ребенку успокоиться: научите дыхательных техник, спросите, нуждается ли он в объятиях, предложите прогулку или занятия спортом. Физическая активность, например бег, помогает выплеснуть негативные эмоции и сосредоточиться на чем-нибудь полезном. Если вы не справляетесь самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.

Контролируйте собственные эмоции

Помните, что подростковый период — это время значительных изменений, и ваша терпеливость, понимание и поддержка важны для эмоционального развития ребенка. Поэтому важно не только контролировать эмоции подростка, но и научиться управлять своими. Дети учатся, наблюдая за вами, поэтому показывайте им, как управлять своими чувствами. Говорите о своих эмоциях, но конструктивно – это поможет ребенку научиться здоровому эмоциональному общению. В стрессовых ситуациях вместо того, чтобы разражаться гневом или скрывать свои чувства, лучше открыто сказать, что вы злые, расстроены или напуганы, но работаете над тем, как найти лучшее решение.

Уважайте их автономию

В подростковом возрасте дети стремятся к самостоятельности. Важно уважать их желание иметь личное пространство, выбирать друзей и экспериментировать с новыми вещами: стилем в одежде, хобби или прической.

Дайте детям, в зависимости от их возраста и зрелости, возможность самостоятельно принимать решения, но позволяйте им нести ответственность за последствия этих решений. Это помогает развивать самосознание и ответственность. Родителям будет сложно найти баланс между доверием и контролем, между желанием дать ребенку больше свободы и желанием его защитить. Однако жесткий контроль не способствует развитию доверия, а чрезмерная свобода — ответственности. Поэтому родители должны внимательно следить за уровнем свободы в принятии решений, особенно когда речь идет о безопасности, юридической ответственности или моральном состоянии ребенка. Для этого нужно интересоваться жизнью подростка, знать, с кем он общается, что его интересует и где бывает, но не в форме контроля, а с искренним интересом. Баланс между самостоятельностью и контролем выстраивается на взаимном доверии, открытом общении и готовности родителей признавать, что подросток способен принимать собственные решения и учиться на собственном опыте.

Создавайте атмосферу доверия

Это удивительно – те же дети, которые еще недавно безоговорочно верили нам и полагались на нас во всем, сегодня начинают сомневаться во всем, что мы говорим, делаем, и даже в том, во что мы верим и что учили их верить. Поэтому, да, доверие нужно восстанавливать, но это уже другой уровень доверия. Как этого добиться? Меньше критики, больше принятия. Дети начинают доверять, если видят, что мы осуждаем их поведение, а не как личность. Они должны быть уверены, что мы любим их, а не только их достижения.

Подростки обратятся к нам, если увидят, что мы всегда рядом, даже если их поведение у нас болит, разочаровывает или стесняет. Дети доверяют тем взрослым, которые последовательны в своих словах и действиях (как в наказаниях, так и в вознаграждениях), потому что для них это символизирует надежность и стабильность. Вот такова парадоксальная правда о том, на чем строится доверие между родителями и детьми.

Подростковый возраст – это всего лишь этап, а отношения с детьми остаются навсегда. Именно сейчас формируется их доверие к родителям. Будет ли это доверие крепким и открытым, или отчужденным и напряженным – зависит от нас. Мы помогаем нашим детям взрослеть, а они учат нас быть зрелыми.

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