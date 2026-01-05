- Дата публикации
Подушки как новые после стирки: простой трюк, сохраняющий их форму в барабане машинки
Стирка подушек часто пугает хозяек: после обычной стирки пуховые изделия могут сбиваться, образовывать комочки и терять форму.
Но есть простой и проверенный способ стирать подушки в стиральной машине так, чтобы пух оставался равномерным, а форма — идеальной. Об этом лайфхаке знают опытные хозяйки.
Секрет прост: теннисные мячи
Чтобы пух не сбивался, в барабан стиральной машины вместе с подушкой кладут 6 чистых теннисных мячей. Во время стирки они «бьются» о подушку, разбивают комочки пуха и предотвращают его слипание. В результате подушка после стирки остается пышной, мягкой и равномерно наполненной.
Как правильно стирать подушки
Проверьте бирку. Подушка должна быть пригодна для машинной стирки (символ стиральной машины на этикетке). Снимите наволочку и все декоративные элементы.
Выберите деликатный режим. Температура воды не должна превышать 40°C, чтобы пух не слипался и не потерял форму.
Используйте жидкое стиральное средство. Порошки могут оставлять комочки и плохо вымываться из пуха.
Добавьте теннисные мячи. 6 мячей достаточно, чтобы сохранить пышность подушек. Чтобы избежать попадания посторонних волокон, мячи можно завернуть в старый носок.
Сушка. Подушки лучше сушить горизонтально на чистой поверхности, иногда взбивая руками. Можно также воспользоваться сушильной машиной на низком режиме вместе с теми же теннисными мячами — это ускоряет сушку и сохраняет форму.
Теннисные мячи имитируют ручное взбивание, которое хозяйки делали раньше, обеспечивают циркуляцию воздуха внутри подушки и равномерное распределение пуха. Благодаря этому подушки не сбиваются в комочки и остаются мягкими надолго.
Этот простой лайфхак экономит время и силы, не вредя подушкам. Даже старые пуховые подушки после такой стирки восстанавливают форму и мягкость. Больше не нужно бояться машинной стирки — 6 теннисных мячей идеально ухаживают за вашими подушками, оставляя их мягкими и комфортными для сна.