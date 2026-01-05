Подушки как новые после стирки: простой трюк, сохраняющий их форму в барабане машинки

Как стирать подушки в стиральной машине / © pexels.com

Реклама

Но есть простой и проверенный способ стирать подушки в стиральной машине так, чтобы пух оставался равномерным, а форма — идеальной. Об этом лайфхаке знают опытные хозяйки.

Секрет прост: теннисные мячи

Чтобы пух не сбивался, в барабан стиральной машины вместе с подушкой кладут 6 чистых теннисных мячей. Во время стирки они «бьются» о подушку, разбивают комочки пуха и предотвращают его слипание. В результате подушка после стирки остается пышной, мягкой и равномерно наполненной.

Как правильно стирать подушки

Проверьте бирку. Подушка должна быть пригодна для машинной стирки (символ стиральной машины на этикетке). Снимите наволочку и все декоративные элементы. Выберите деликатный режим. Температура воды не должна превышать 40°C, чтобы пух не слипался и не потерял форму. Используйте жидкое стиральное средство. Порошки могут оставлять комочки и плохо вымываться из пуха. Добавьте теннисные мячи. 6 мячей достаточно, чтобы сохранить пышность подушек. Чтобы избежать попадания посторонних волокон, мячи можно завернуть в старый носок. Сушка. Подушки лучше сушить горизонтально на чистой поверхности, иногда взбивая руками. Можно также воспользоваться сушильной машиной на низком режиме вместе с теми же теннисными мячами — это ускоряет сушку и сохраняет форму.

Теннисные мячи имитируют ручное взбивание, которое хозяйки делали раньше, обеспечивают циркуляцию воздуха внутри подушки и равномерное распределение пуха. Благодаря этому подушки не сбиваются в комочки и остаются мягкими надолго.

Реклама

Этот простой лайфхак экономит время и силы, не вредя подушкам. Даже старые пуховые подушки после такой стирки восстанавливают форму и мягкость. Больше не нужно бояться машинной стирки — 6 теннисных мячей идеально ухаживают за вашими подушками, оставляя их мягкими и комфортными для сна.