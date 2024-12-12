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Подушки - невечны: как часто их нужно менять и почему

Подушки - невечны: как часто их нужно менять и почему

Подушка. / Фото: Pexels

Подушки накапливают пыль.

Обновлять подушки следует не только тогда, когда наполнитель сбился в кучу, но если после пробуждения появляется дискомфорт в шее. Ведь от качества подушки зависит состояние кожи и здоровый сон.

Как часто обновлять подушки, сообщает The Spruce.

Подушки накапливают пыль, шерсть домашних животных, перхоть, остатки пота, жира или дольки кожи. Это может привести к появлению пылевых клещей и других аллергенов.

Существует несколько признаков, свидетельствующих, что пора обновить подушки:

  • подушки стали плоскими или наполнитель сбился в комки,
  • деформация подушки,
  • подушка стала неудобной,
  • неприятный запах подушки,
  • подушка стала очень грязной.

Также эксперты объясняют, что подушка с разным наполнителем имеет свой срок годности. Подушки с натуральным пуховым или перьевой наполнителем не будут терять своих свойств не менее трех лет. Их можно легко разрыхлить и почистить в химчистке или стиральной машине.

Подушки с эффектом памяти, а также подушки из микрогранул или геля лучше обновлять каждые два года. Эти наполнители со временем сжимаются и сбиваются, поэтому становятся неудобными для сна.

Искусственный пух и полиэстер имеют минимальный срок годности. Обычно подушки с таким наполнителем служат около года, а затем теряют свои свойства и сбиваются в кучу. Эксперты рекомендуют использовать подушки с искусственным пухом или полиэстером в гостевых комнатах, где их не так часто будут использовать.

Напомним, эксперт по уборке Керри Гиггикс рассказала, что делать с желтыми пятнами на подушке. С течением времени любые подушки становятся грязными, на них остаются пятна, особенно заметны желтые, образующиеся вследствие потоотделения.

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