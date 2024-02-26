Подзабытый способ высадки картофеля — с двух соток будет больше тонны урожая в любую погоду

Попытайтесь этот способ высадки картофеля этого сезона и осенью получите такой урожай, о котором даже не мечтали.

В первую очередь, следует обратить внимание, что в Украине лучшее время для высадки картофеля — середина апреля. К этому времени земля уже успевает хорошо прогреться, риск возникновения морозов минимален.

Дополнительно нужно отправить семенной картофель в темное помещение на проращивание. Делать это специалисты советуют в начале марта. Сначала клубни неделю должны оставаться при температуре 20 градусов в темноте, а после этого их выносят на свет, где температура не поднимается выше 10 градусов и не опускается ниже 8.

Ко дню высадки на плодах должны отрасти ростки до 7 см в длину. Они достаточно крепкие, чтобы выдержать и перепады погоды, и вредителей.

Еще одним важным моментом является то, что пророщенный картофель высаживают в приподнятые грядки. Готовят их заранее – лучше еще с осени, но можно и в начале весны. Ширина такой приподнятой грядки составляет 1,2 м. На ней проросший картофель сажают в одну строчку, закладывая клубни на глубину до 3-5 см. Сверху нужно дополнительно засыпать слоем земли с помощью граблей (до 5 см).

Такой метод высадки картофеля действителен потому, что плоды высаживаются не в холодную, а в теплую землю за счет того, что грядки приподняты. На время высадки земля уже прогревается до 10 градусов на глубину 8-10 см. В поднятой грядке температура будет такой же, как и температура воздуха вокруг.

Именно поэтому картофель начинает быстро сходить. Но разрешить ей это делать нельзя. Как только заметили, что пробивается росток, нужно сверху набрасывать до 5 см земли. Так поступают еженедельно вплоть до первой декады мая. В это время уже можно не бояться весенних заморозков.

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