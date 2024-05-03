Подживите чеснок этим копеечным средством – и он не пожелтеет, не будет болеть и вырастет с кулак

Весной многие хозяева имеют проблему с пожелтением и болезнью чеснока, но с помощью народных методов эту проблему можно легко решить.
Чтобы урожай чеснока был обильным, головки выросли большими, нужно в мае совершить несколько манипуляций. Ведь от правильного ухода зависит то, сколько вы сможете собрать урожая и какого размера будут головки чеснока. Рассказываем, как с помощью простых народных методов оградить чеснок от болезней и увеличить его урожайность в несколько раз.
Как защитить чеснок от заболеваний и повысить урожай в несколько раз
Многие садоводы весной сталкиваются с проблемой пожелтения листьев чеснока и плохого роста овоща. Этого можно избежать, если следовать нескольким простым советам.
- Древеснаый пепел. Чтобы чеснок не желтел и не болел, нужно рассыпать в междурядье пепел, затем разрыхлить почву на глубину до полутора сантиметров.
- Мочевина в разы повышает иммунитет чеснока к различным заболеваниям и поможет вернуть листьям зеленый цвет. Для этого нужно развести сорок граммов средства в десяти литрах воды и полить грядку.
- Нашатырный спирт. Такое средство не только подпитает чеснок, но и будет отпугивать от грядки муравьев. В десяти литрах воды нужно развести пятьдесят миллиграммов нашатырного спирта и полить грядки. Следует внимательно следить за тем, чтобы жидкость не попадала на листья чеснока, потому что она может его сжечь. Лучше такую подкормку делать вечером.
- Рыхление почвы и прополка. Такая манипуляция позволит чесноку получать больше полезных веществ и влаги из воздуха и почвы. Сначала грунт следует разрыхлить на глубину до 3 сантиметров, второе рыхление и прополку уже можно делать на глубину до 7 сантиметров. После прополки сорняки нужно обязательно убирать из грядки, потому что они конкурируют с чесноком за питательные вещества, а также могут стать убежищем для вредителей.
- Азот. В мае чеснок обязательно нужно подкормить азотом, без которого он может пожелтеть и не будет расти. Проводить подкормку азотными удобрениями лучше вечером. Таким образом не испекутся листья чеснока и результат будет в разы лучше.
Читайте также:
Клумба по-королевски: садовник короля Чарльза III рассказал, какие цветы следует сажать для пышного сада
Где лучше посадить перец: овощи вырастут мясистыми и крупными
С каждого куста соберете по ведру ягод: в мае подживите смородину этими отходами.