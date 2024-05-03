Подживите чеснок этим копеечным средством – и он не пожелтеет, не будет болеть и вырастет с кулак

Весной многие хозяева имеют проблему с пожелтением и болезнью чеснока, но с помощью народных методов эту проблему можно легко решить.

Чтобы урожай чеснока был обильным, головки выросли большими, нужно в мае совершить несколько манипуляций. Ведь от правильного ухода зависит то, сколько вы сможете собрать урожая и какого размера будут головки чеснока. Рассказываем, как с помощью простых народных методов оградить чеснок от болезней и увеличить его урожайность в несколько раз.

Как защитить чеснок от заболеваний и повысить урожай в несколько раз

Многие садоводы весной сталкиваются с проблемой пожелтения листьев чеснока и плохого роста овоща. Этого можно избежать, если следовать нескольким простым советам.

Древеснаый пепел. Чтобы чеснок не желтел и не болел, нужно рассыпать в междурядье пепел, затем разрыхлить почву на глубину до полутора сантиметров.

Чтобы чеснок не желтел и не болел, нужно рассыпать в междурядье пепел, затем разрыхлить почву на глубину до полутора сантиметров. Мочевина в разы повышает иммунитет чеснока к различным заболеваниям и поможет вернуть листьям зеленый цвет. Для этого нужно развести сорок граммов средства в десяти литрах воды и полить грядку.

в разы повышает иммунитет чеснока к различным заболеваниям и поможет вернуть листьям зеленый цвет. Для этого нужно развести сорок граммов средства в десяти литрах воды и полить грядку. Нашатырный спирт. Такое средство не только подпитает чеснок, но и будет отпугивать от грядки муравьев. В десяти литрах воды нужно развести пятьдесят миллиграммов нашатырного спирта и полить грядки. Следует внимательно следить за тем, чтобы жидкость не попадала на листья чеснока, потому что она может его сжечь. Лучше такую подкормку делать вечером.

Такое средство не только подпитает чеснок, но и будет отпугивать от грядки муравьев. В десяти литрах воды нужно развести пятьдесят миллиграммов нашатырного спирта и полить грядки. Следует внимательно следить за тем, чтобы жидкость не попадала на листья чеснока, потому что она может его сжечь. Лучше такую подкормку делать вечером. Рыхление почвы и прополка. Такая манипуляция позволит чесноку получать больше полезных веществ и влаги из воздуха и почвы. Сначала грунт следует разрыхлить на глубину до 3 сантиметров, второе рыхление и прополку уже можно делать на глубину до 7 сантиметров. После прополки сорняки нужно обязательно убирать из грядки, потому что они конкурируют с чесноком за питательные вещества, а также могут стать убежищем для вредителей.

Такая манипуляция позволит чесноку получать больше полезных веществ и влаги из воздуха и почвы. Сначала грунт следует разрыхлить на глубину до 3 сантиметров, второе рыхление и прополку уже можно делать на глубину до 7 сантиметров. После прополки сорняки нужно обязательно убирать из грядки, потому что они конкурируют с чесноком за питательные вещества, а также могут стать убежищем для вредителей. Азот. В мае чеснок обязательно нужно подкормить азотом, без которого он может пожелтеть и не будет расти. Проводить подкормку азотными удобрениями лучше вечером. Таким образом не испекутся листья чеснока и результат будет в разы лучше.

Читайте также:

Клумба по-королевски: садовник короля Чарльза III рассказал, какие цветы следует сажать для пышного сада

Где лучше посадить перец: овощи вырастут мясистыми и крупными

С каждого куста соберете по ведру ягод: в мае подживите смородину этими отходами.