Подживите чеснок и лук этим раствором – и соберете втрое больший урожай

Этот простой раствор в несколько раз повысит урожай овощей, для его приготовления вам понадобится только соль и вода.

Все привыкли думать, что соль крайне вредна как для почвы, так и для овощей, однако это не совсем так. Если правильно применить этот продукт, можно защитить лук и чеснок от вредителей и заболеваний, тем самым повысить урожайность этих овощных культур.

Зачем опытные огородники поливают лук и чеснок соленой водой

Главная цель такой подкормки – защита от луковой мухи, которая может полностью уничтожить урожай. Личинки этого вредителя проникают внутрь луковиц, чем провоцируют процесс гниения овощей. Солевой раствор будет отпугивать насекомых и предотвращать заражение овощей. Кроме того, такой полив поможет уберечь лук и чеснок от грибковых заболеваний.

Как правильно поливать грядки с луком и чесноком соленой водой.

Возьмите 300-400 г соли, лучше мелкого помола, она быстрее растворяется в воде.

Растворите ее в 10 литрах воды.

Поливайте растения под корень, избегайте попадания раствора на зеленую массу, потому что она может пожелтеть.

Через час полейте грядки лука и чеснока чистой водой, чтобы избежать чрезмерного засола почвы.

Такая обработка поможет уберечь лук и чеснок от вредителей и грибковых заболеваний. Однако поливать грядки этим раствором можно только дважды в сезон, чтобы не навредить почве.

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