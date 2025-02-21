Подживите чеснок и лук этим раствором – и соберете втрое больший урожай

Этот простой раствор в несколько раз повысит урожай овощей, для его приготовления вам понадобится только соль и вода.
Все привыкли думать, что соль крайне вредна как для почвы, так и для овощей, однако это не совсем так. Если правильно применить этот продукт, можно защитить лук и чеснок от вредителей и заболеваний, тем самым повысить урожайность этих овощных культур.
Зачем опытные огородники поливают лук и чеснок соленой водой
Главная цель такой подкормки – защита от луковой мухи, которая может полностью уничтожить урожай. Личинки этого вредителя проникают внутрь луковиц, чем провоцируют процесс гниения овощей. Солевой раствор будет отпугивать насекомых и предотвращать заражение овощей. Кроме того, такой полив поможет уберечь лук и чеснок от грибковых заболеваний.
Как правильно поливать грядки с луком и чесноком соленой водой.
- Возьмите 300-400 г соли, лучше мелкого помола, она быстрее растворяется в воде.
- Растворите ее в 10 литрах воды.
- Поливайте растения под корень, избегайте попадания раствора на зеленую массу, потому что она может пожелтеть.
- Через час полейте грядки лука и чеснока чистой водой, чтобы избежать чрезмерного засола почвы.
Такая обработка поможет уберечь лук и чеснок от вредителей и грибковых заболеваний. Однако поливать грядки этим раствором можно только дважды в сезон, чтобы не навредить почве.
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