Подживите этим участок осенью — и картошка вырастет гигантской в следующем году: полезые советы

Как защитить земельный участок от истощения, насытить его азотом и сделать более плодородным к следующему сезону.

Как подготовить участок под картофель осенью

Как подготовить участок под картофель осенью / © pixabay.com

Чтобы следующим летом собрать обильный урожай картофеля большого размера, подготовку участка лучше начать еще осенью. Именно этот период позволяет почве накопить питательные вещества и отдохнуть до весны.

Как подготовить участок под картофель осенью, чтобы собрать огромный урожай следующим летом

Если выполнить эти простые шаги осенью, то уже следующим летом картофель порадует большими, качественными и вкусными клубнями.

  1. Удалите из грядки все лишнее. Сначала очистите участок от сорняков, сухой ботвы и опавших листьев. Это поможет избавиться от вредителей и болезней, которые обычно зимуют в растительных остатках.

  2. Внесите удобрения. На 1 м² земли внесите примерно 2–3 кг перегноя или компоста. Добавьте минеральные вещества — столовую ложку сульфата калия и две столовые ложки суперфосфата. Удобрения распределите равномерно и перекопайте землю. За зиму они разложатся и обогатят почву.

  3. Улучшение структуры почвы. Если земля тяжелая и глинистая, следует добавить немного песка или торфа. Это сделает ее более рыхлой, и в следующем году корнеплоды будут расти большими.

  4. Посев сидератов. По желанию в сентябре можно посеять горчицу, рожь или овес. Они защищают землю от истощения, насыщают ее азотом и делают более плодородной. Весной сидераты скосите и заложите в грунт.

  5. Бережное рыхление. После всех процедур разровняйте участок граблями. Это позволит влаге равномерно проникать в землю во время весеннего таяния снега.

