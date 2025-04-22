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Подживите клубнику этим раствором — и летом соберете богатый урожай сладких и больших ягод
Что делать, чтобы кусты клубники обильно уродились, а ягоды были вкусными и большими: советы опытных огородников.
Наверное, клубника — самая вкусная в мире ягода. Однако за ней нужно правильно ухаживать, чтобы кусты давали стабильно высокий урожай. Потому что иногда ягод вообще может не быть или вырастают очень мелкие и кислые. Но опытные хозяева знают, как получить богатый урожай клубники даже с маленького участка. А секрет в правильной подкормке, которую надо внести в апреле-мае, чтобы ягоды росли большими и вкусными.
Чем подкормить клубнику в мае, чтобы ягоды росли большими и сладкими
Луковая шелуха. Чтобы приготовить подкормку, нужно пол литровой банки шелухи положить в кастрюлю и залить 2 литрами воды, вскипятить и дать настояться отвару до полного остывания. Затем этот настой следует развести в 10 литрах воды и полить кусты клубники под корень. Также луковым раствором можно опрыскать листья культуры, чтобы защитить ее от тли и клещей. Удобрение необходимо вносить в конце апреля или начале мая, одного раза будет достаточно.
Раствор борной кислоты. Для приготовления удобрения нужно взять 10 литров горячей воды, ½ чайной ложки борной кислоты, 1/5 чайной ложки марганца, 10 капель настойки йода, 3 столовых ложки нашатыря. В ведро горячей воды надо добавить марганец и борную кислоту, все хорошо перемешать, чтобы полностью растворился порошок. Затем насыпьте нашатырь и йод, снова тщательно размешайте, дайте раствору остыть. Подкормку нужно вносить под каждый куст клубники по литровой банке. Важно знать, что удобрение необходимо использовать сразу, потому что через несколько часов оно потеряет все свои полезные свойства. Такой подкормкой подкармливают клубнику один раз в конце мая. Удобрение будет стимулировать рост и развитие кустов, повысит иммунитет растения к грибковым заболеваниям, гнили и насекомым-вредителям.