Луковая шелуха. Чтобы приготовить подкормку, нужно пол литровой банки шелухи положить в кастрюлю и залить 2 литрами воды, вскипятить и дать настояться отвару до полного остывания. Затем этот настой следует развести в 10 литрах воды и полить кусты клубники под корень. Также луковым раствором можно опрыскать листья культуры, чтобы защитить ее от тли и клещей. Удобрение необходимо вносить в конце апреля или начале мая, одного раза будет достаточно.

Раствор борной кислоты. Для приготовления удобрения нужно взять 10 литров горячей воды, ½ чайной ложки борной кислоты, 1/5 чайной ложки марганца, 10 капель настойки йода, 3 столовых ложки нашатыря. В ведро горячей воды надо добавить марганец и борную кислоту, все хорошо перемешать, чтобы полностью растворился порошок. Затем насыпьте нашатырь и йод, снова тщательно размешайте, дайте раствору остыть. Подкормку нужно вносить под каждый куст клубники по литровой банке. Важно знать, что удобрение необходимо использовать сразу, потому что через несколько часов оно потеряет все свои полезные свойства. Такой подкормкой подкармливают клубнику один раз в конце мая. Удобрение будет стимулировать рост и развитие кустов, повысит иммунитет растения к грибковым заболеваниям, гнили и насекомым-вредителям.