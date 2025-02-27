Подкормите рассаду баклажанов и перца этими удобрениями – и будете собирать урожай ведрами

После пересадки в открытый грунт баклажаны и перец нужно обязательно подкормить, потому что первое удобрение будет способствовать быстрому росту и развитию культуры и заложит программу плодоношения.

Рассказываем, чем подкормить перец и баклажаны после высадки в открытый грунт, чтобы они хорошо прижились и росли и принесли богатый урожай.

Чем лучше подкормить рассаду баклажанов и перца, чтобы получить богатый урожай

Чтобы рассада хорошо прижилась и не болела после пересадки в открытую почву, опытные хозяева подпитывают ее сульфатно-магниевым удобрением с серой. Это поможет культуре нарастить зеленую массу и укрепить корневую систему. Также эта универсальная подкормка поможет растениям хорошо усваивать азот и улучшит процессы фотосинтеза, а еще защитит от болезней. Огородники говорят, что баклажаны и перец очень любят магний, поэтому рекомендуют на всех этапах роста и развития этих растений добавлять такое удобрение.

Чтобы приготовить подкормку, нужно на 10 литров воды взять столовую ложку сульфата магния и 10 г серы. Затем необходимо все тщательно размешать, чтобы растворились крупинки и полить перец и баклажаны под корень. Если рассады немного, достаточно развести 1 г сульфата магния на 1 л воды или 2 г на 2 л воды.

Какие лучшие подручные средства для подкормки рассады перца и баклажанов

Еще можно приготовить удобрение собственноручно, оно будет полезно для всех огородных культур.

Навоз. Надо взять 2 килограмма навоза и развести в 10 литрах воды и настоять двое суток. Если это куриный помет, то нужно разводить одну часть органики двадцатью частями воды. Затем такой подкормкой необходимо поливать рассаду по литру под куст.

Надо взять 2 килограмма навоза и развести в 10 литрах воды и настоять двое суток. Если это куриный помет, то нужно разводить одну часть органики двадцатью частями воды. Затем такой подкормкой необходимо поливать рассаду по литру под куст. Банановая кожура. Опытные хозяйки никогда не выбрасывают этих отходов, потому что из них выходит хорошее калийное удобрение. Необходимо взять четыре кожуры, положить в трехлитровую банку и залить водой, оставить на трое суток. Тогда вытяните кожуру и долейте еще три литра воды. Поливать нужно под каждый куст по пол литра.

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают этих отходов, потому что из них выходит хорошее калийное удобрение. Необходимо взять четыре кожуры, положить в трехлитровую банку и залить водой, оставить на трое суток. Тогда вытяните кожуру и долейте еще три литра воды. Поливать нужно под каждый куст по пол литра. Йод. Если добавить 3 капли йода на 10 литров воды и подкормить этим раствором растения, они быстро пойдут в рост и развитие. К тому же, это лучшая профилактика от заболеваний и вредителей. Такую подкормку можно проводить тогда, когда сформируются плоды.

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