Подкормите рассаду баклажанов и перца этими удобрениями – и будете собирать урожай ведрами

После пересадки в открытый грунт баклажаны и перец нужно обязательно подкормить, потому что первое удобрение будет способствовать быстрому росту и развитию культуры и заложит программу плодоношения.
Рассказываем, чем подкормить перец и баклажаны после высадки в открытый грунт, чтобы они хорошо прижились и росли и принесли богатый урожай.
Чем лучше подкормить рассаду баклажанов и перца, чтобы получить богатый урожай
Чтобы рассада хорошо прижилась и не болела после пересадки в открытую почву, опытные хозяева подпитывают ее сульфатно-магниевым удобрением с серой. Это поможет культуре нарастить зеленую массу и укрепить корневую систему. Также эта универсальная подкормка поможет растениям хорошо усваивать азот и улучшит процессы фотосинтеза, а еще защитит от болезней. Огородники говорят, что баклажаны и перец очень любят магний, поэтому рекомендуют на всех этапах роста и развития этих растений добавлять такое удобрение.
Чтобы приготовить подкормку, нужно на 10 литров воды взять столовую ложку сульфата магния и 10 г серы. Затем необходимо все тщательно размешать, чтобы растворились крупинки и полить перец и баклажаны под корень. Если рассады немного, достаточно развести 1 г сульфата магния на 1 л воды или 2 г на 2 л воды.
Какие лучшие подручные средства для подкормки рассады перца и баклажанов
Еще можно приготовить удобрение собственноручно, оно будет полезно для всех огородных культур.
- Навоз. Надо взять 2 килограмма навоза и развести в 10 литрах воды и настоять двое суток. Если это куриный помет, то нужно разводить одну часть органики двадцатью частями воды. Затем такой подкормкой необходимо поливать рассаду по литру под куст.
- Банановая кожура. Опытные хозяйки никогда не выбрасывают этих отходов, потому что из них выходит хорошее калийное удобрение. Необходимо взять четыре кожуры, положить в трехлитровую банку и залить водой, оставить на трое суток. Тогда вытяните кожуру и долейте еще три литра воды. Поливать нужно под каждый куст по пол литра.
- Йод. Если добавить 3 капли йода на 10 литров воды и подкормить этим раствором растения, они быстро пойдут в рост и развитие. К тому же, это лучшая профилактика от заболеваний и вредителей. Такую подкормку можно проводить тогда, когда сформируются плоды.
Читайте также:
Обязательно уложите мыло в саду – и вы не пожалеете: вот зачем это нужно сделать
Какие растения не стоит покупать как рассаду: они будут плохо расти и не будут рожать
Как ухаживать за кустами клубники, чтобы получить втрое больший урожай: секреты профессионалов