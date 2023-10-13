Подживите розу этим перед укрытием на зиму: переживет морозы, а весной кусты укроют яркие цветы

Осенью все живое готовится к приходу зимы и холода. Роза не исключение.

Напомним, раньше мы рассказывали, чем поливать герань, чтоб она цвела даже зимой.

Нужно ли подкармливать розы накануне зимы

Когда приходят минусовые температуры, в стеблях роз останавливается сокодвижение, опадают листья и прекращается вегетация. Это означает, что растение начало готовиться к холодам. Но осенью часто происходит колебание температур, когда утром достаточно холодно, а днем солнце может прогревать воздух. Роза путается и не может понять, то ли ей останавливать рост или продолжать его.

Поэтому важно помочь ему в этом разобраться. Сделать это достаточно просто:

Добавить удобрение, которое поможет повысить устойчивость растения к низкой температуре и ее колебаниям. Замульчировать и окучить кустики. Обрезать стебли и удалить появившиеся побеги. Создать укрытие, которое поможет снизить влияние контрастных температур осени.

Очень важно, чтобы розы отдохнули перед наступлением зимы и подготовились к холодам. Некоторые садоводы считают, что для этого нужно обрезать бутоны, которые могут появиться осенью во время теплой погоды. Другие утверждают, что важно дать розе полностью отцвести. Здесь выбирать вам. Но кроме механических мер важно также добавить биологическую помощь.

Осенью розам нужны калий и фосфор, а вот азот уже следует исключить. Эти вещества помогут побегам быстрее вызревать и накопить вещества, которые не дадут кустам замерзнуть зимой.

Чем подкормить розы перед укрытием на зиму

Нужно ли подкармливать розу в преддверии зимы / Фото: pixabay.com

Эту продедуру производят в октябре, когда температура воздуха снижается до 5 градусов. Корневая подкормка включает следующие варианты:

в 10 литрах воды развести 15 г суперфосфата и 17 г монофосфата калия;

в 10 литрах воды развести 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты.

Под каждый кустик вносить около 1 литра удобрения.

Хороший вариант подкормки перед наступлением зимы — мульчирование уже хорошо созревший компостом. Не забудьте прибавить к нему пепла. Такое удобрение несет сразу две пользы: служит материалом, который согревает розу зимой и подпитывает в зимнее время, ведь питательные вещества поступают медленнее.

Есть и народный способ подкормки розы в октябре без химии. Внесите в грунт под кустики банановую кожуру. В ней содержатся столь необходимые растениям фосфор и калий.

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