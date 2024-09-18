Подживите сливы в сентябре этими удобрениями: ветки будут ломаться от ягод в следующем сезоне

Если вы любите сливовые компоты, джемы и соусы, тогда осенью нужно позаботиться о будущем урожае. Подживите свои сливовые деревья правильными удобрениями – и в следующем сезоне не будете знать, куда девать столько ягод. К тому же подкормка поможет деревьям хорошо перезимовать и не болеть. Рассказываем, какие важнейшие правила ухода за сливовыми деревьями осенью, чем лучше подкормить сливы в сентябре.

Как ухаживать за сливовыми деревьями осенью

Во-первых, нужно собирать все сливы под деревьями, чтобы избежать гниения плодов. Ведь остатки ягод могут привлекать внимание вредителей. Во-вторых, после сбора урожая деревья следует обрезать. Необходимо удалить все сухие, поврежденные и больные ветви, чтобы деревья до наступления морозов успели выпустить молодые побеги. Такая процедура особенно важна, если вы выращиваете ранние сорта слив.

Осенью сливовые деревья нужно обработать от вредителей, это необходимо сделать сразу после сбора урожая. Самым большим врагом сливы считается тля, которую распространяют черные муравьи. В качестве профилактических мер можно использовать настои луковой шелухи, полыни, чеснока с хозяйственным мылом. Также опытные хозяева используют мочевину, раствором которой опрыскивают все ветви. Обработку деревьев нужно производить в сухую погоду, иначе она не принесет результата.

Чем удобрить сливы в сентябре

Осеннюю подкормку сливы нужно начинать после сбора урожая. Сначала следует позаботиться о качестве почвы, разрыхлить землю у корней дерева и избавиться от сорняков.

Следует помнить, что в сентябре нельзя подкармливать сливовые деревья удобрением с содержанием большого количества азота. Такая подкормка лучше подойдет для весны. Осеннюю подкормку деревьев лучше делать фосфорно-калийными удобрениями, которые будут укреплять корневую систему и подготовят растения к зиме. К примеру, хорошо подойдут:

суперфосфат (обычный или двойной);

аммофоска;

сульфат калия (сернокислый калий);

калимагнезия;

хлористый калий;

монофосфат калия.

В сентябре проводятся только корневые подкормки, они могут быть как сухими, так и редкими. Удобрения следует распределять по проекции кроны дерева, то есть отступая от ствола на 40-60 см и до 2 метров, поскольку именно на таком расстоянии расположены всасывающие корни.

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