Поездка в Рим может разочаровать: гид назвал 5 главных ошибок туристов

Рим ежегодно привлекает миллионы туристов, однако впечатления от города в значительной степени зависят от подготовки. Часто путешественники сталкиваются с одинаковыми проблемами — перегруженными маршрутами, длинными очередями и неудачным распределением времени.

Украинский гид, который работает в столице Италии и ведет блог в TikTok под названием «Гид в Риме», назвал пять самых распространенных ошибок, которые могут испортить поездку.

прежде всего, туристы часто не бронируют билеты к популярным достопримечательностям заранее. Речь идет, в частности, о Колизее, Ватикане и галерее Боргезе. Без предварительно приобретенных билетов попасть в эти места практически невозможно, а сами билеты нередко раскупают еще до приезда посетителей. Именно поэтому их стоит покупать еще на этапе планирования путешествия.

Еще одна типичная ошибка — стремление увидеть как можно больше за короткое время. Рим — большой город с многовековой историей, поэтому осмотреть все его достопримечательности за один или два дня нереально. В результате туристы переутомляются из-за длительных пеших маршрутов, жары и толпы и не получают ожидаемого удовольствия от путешествия. Гид советует выбирать несколько локаций и уделять им больше времени, а остальное оставлять на следующие поездки.

Отдельное внимание он обращает на выбор обуви. Из-за брусчатки, многочисленных лестниц и перепадов высоты в Риме неудобная или новая обувь может вызвать дискомфорт и фактически испортить отдых, поэтому лучше брать проверенные варианты.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное планирование маршрута в течение дня. Некоторые туристы пытаются посетить, например, Колизей с утра, а уже через несколько часов — Ватикан. В то же время в городе часто возникают пробки, а общественный транспорт может работать с перебоями. Из-за этого добраться из одной части Рима в другую вовремя бывает сложно. Гид советует оставлять значительные промежутки между посещением различных локаций.

Также туристы часто выбирают рестораны вблизи известных достопримечательностей — возле Колизея или фонтана Треви. В то же время такие заведения нередко являются «туристическими ловушками»: цены там выше, а качество блюд не всегда соответствует ожиданиям. Вместо этого лучше обращать внимание на рестораны в менее людных районах или на соседних улицах.

Дополнительные рекомендации содержит и туристический путеводитель Lonely Planet. В частности, там советуют правильно выбирать дни для посещения популярных мест. Например, в понедельник Ватикан обычно переполнен туристами, поскольку другие музеи в этот день закрыты. Оптимальными днями для визита называют вторник или четверг.

Кроме того, путешественникам рекомендуют планировать поездку в Рим на весну или осень. В эти периоды поток туристов меньше, чем летом, когда город принимает миллионы посетителей со всего мира.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре испанской Валенсии украинская блогерша столкнулась с вероятной попыткой кражи мобильного телефона. Злоумышленник использовал схему с инсценировкой дорожного происшествия, чтобы отвлечь внимание девушки и завладеть ее имуществом.