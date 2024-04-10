Поглощают негативную энергию: эти цветы нужно усадить возле дома, чтобы защитить семью

Наши предки верили, что есть определенные растения, которые помогают защитить жилище от негативной энергии. Их обязательно сажать у дома.

Некоторые растения не только привлекательны, но и помогают защитить дом, возле которого растут, от негатива, дарят счастье и удачу живущим там людям. Такие цветы издавна называли "магическими".

Украинцы с особым трепетом всегда оберегали природу, поэтому следили за тем, какие растения, по народным приметам, можно сажать возле дома. Даже если вы не верите в поверье, стоит высадить эти цветы, ведь они еще и очень красиво цветут.

Чернобрывцы

Наши предки верили, что эти цветы являются символом сыновней любви к матери. Они также символизируют чистоту, отчий дом, добро. В древности молодые девушки также вплетали червнобрывцы в венки, чтобы привлечь к себе внимание молодого человека, в которого были влюблены.

Считалось, если посеять у дома чернобрывцы, то любимый никогда не забудет дорогу к вашему дому. А еще яркое соцветие, по народным приметам, защищают жилище от злых духов и сглаза.

Мальва

Красивый цветок, который часто ассоциируется с украинским домом в деревне, традициями наших предков. В древности верили, что мальвы являются символом мудрости, веры, надежды на лучшее будущее и любовь.

А наши предки считали, что эти цветы наделены магической силой. В частности, им приписывали умение вселяться в души усопших, защищать дом от негативной энергии, злых людей и духов.

Барвинок

Этот цветок издавна называли "колдовской фиалкой". В украинской истории, культуре и мифологии барвинок занимает особое место. И не только наши предки наделяли это растение магией. Да, кельты считали, что она обладает защитными свойствами. В Германии и Австрии барвинок использовали как украшение дома, защищающего от удара молнии. Растение часто применяли во время гадания и магических ритуалов.

В славянских народных верованиях барвинок помогает оградить дом, возле которого растет, от негативной энергии и злых духов. А еще этот цветок можно использовать как амулет.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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