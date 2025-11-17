ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

Погреб будет сухим круглый год: действенные методы борьбы с сыростью — это нужно сделать уже сейчас

Осенние работы в погребе обеспечивают наилучший результат: вентиляция будет работать лучше, стены будут защищены, а влага не будет больше накапливаться.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как избавиться от влажности в погребе

Как избавиться от влажности в погребе / © Фото из открытых источников

Сырость в погребе — это не просто неудобство, а реальная угроза запасам, стенам и конструкциям самого помещения. Влага влечет за собой появление грибка, разрушает полки, портит овощи и даже может повредить фундамент. И действовать нужно уже сейчас, чтобы потом не жалеть и избежать многих проблем.

Как избавиться от сырости в погребе навсегда: методы, которые действительно работают

  • Проверьте и восстановите вентиляцию. Самая распространенная причина сырости — это неправильная или заблокированная вентиляция. Осенью обязательно осмотрите трубы, сетки и отверстия. Необходимо очистить вентиляционную трубу от пыли, паутины и листьев. При необходимости надо установить второй вентиляционный канал для движения воздуха, можно поставить дефлектор, чтобы усилить тягу. Тогда конденсат полностью исчезнет, а температура внутри выровняется.

  • Разместите слой гидроизоляции на стены и пол. Если на поверхности появляются мокрые пятна, требуется гидроизоляция. Подойдут цементно-полимерные смеси, жидкое стекло, водоотталкивающие проникающие составы.

  • Устраните источники влаги внутри погреба. Частый скрытый виновник — конденсат от неправильного хранения продуктов. Не ставьте тёплые банки или овощи с мороза во внутрь, используйте деревянные решетки, а не сплошные полки, не ставьте ящики вплотную к стенам. Это резко уменьшает количество влаги в воздухе.

  • Используйте натуральные осушители, работающие без электричества. Для влажных погребов это настоящее спасение. Подойдут мешочки с известью, ведра с древесным углем, килограммы поваренной соли в открытых емкостях, кошачий наполнитель на основе бентонита. Эти материалы впитывают лишнюю воду и препятствуют появлению грибка.

  • Утеплите дверь и люк, чтобы избежать резких перепадов температуры. Именно разница температур часто создает влагу. Утепление минимизирует появление конденсата. Наклейте термоизоляционный материал на дверь, установите уплотнители, закройте щели монтажной пеной.

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

