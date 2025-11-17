Как избавиться от влажности в погребе / © Фото из открытых источников

Сырость в погребе — это не просто неудобство, а реальная угроза запасам, стенам и конструкциям самого помещения. Влага влечет за собой появление грибка, разрушает полки, портит овощи и даже может повредить фундамент. И действовать нужно уже сейчас, чтобы потом не жалеть и избежать многих проблем.

Проверьте и восстановите вентиляцию. Самая распространенная причина сырости — это неправильная или заблокированная вентиляция. Осенью обязательно осмотрите трубы, сетки и отверстия. Необходимо очистить вентиляционную трубу от пыли, паутины и листьев. При необходимости надо установить второй вентиляционный канал для движения воздуха, можно поставить дефлектор, чтобы усилить тягу. Тогда конденсат полностью исчезнет, а температура внутри выровняется.

Разместите слой гидроизоляции на стены и пол. Если на поверхности появляются мокрые пятна, требуется гидроизоляция. Подойдут цементно-полимерные смеси, жидкое стекло, водоотталкивающие проникающие составы.

Устраните источники влаги внутри погреба. Частый скрытый виновник — конденсат от неправильного хранения продуктов. Не ставьте тёплые банки или овощи с мороза во внутрь, используйте деревянные решетки, а не сплошные полки, не ставьте ящики вплотную к стенам. Это резко уменьшает количество влаги в воздухе.

Используйте натуральные осушители, работающие без электричества. Для влажных погребов это настоящее спасение. Подойдут мешочки с известью, ведра с древесным углем, килограммы поваренной соли в открытых емкостях, кошачий наполнитель на основе бентонита. Эти материалы впитывают лишнюю воду и препятствуют появлению грибка.