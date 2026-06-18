Похищение футболистов на ЧМ-2026: ясновидящая шокировала предсказанием об инопланетном вторжении

Медиум предсказывает инопланетное вторжение на мундиале 2026 года

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В июне 2026 года известная бразильская спиритуалистка Элизанжела де Соуза обнародовала вирусное видео с предупреждением об инопланетном вторжении во время футбольного матча в американском городе Майами. Женщина рассказала своей многомиллионной аудитории, что пришельцы якобы сорвут Чемпионат мира и массово похитит игроков вместе с болельщиками.

Об этом пишет Unilad.

Видение о космическом корабле и массовом похищении

Медиум рассказала своим 23 миллионам подписчиков в Инстаграмме о чрезвычайно реалистичном сне с гигантским инопланетным судном. По ее словам, огромный материнский корабль прибудет на футбольное поле и с помощью механических рук отнимет около 100 человек.

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Среди потенциальных похищенных окажутся не только обычные зрители, но профессиональные футболисты и спортивные судьи. Женщина отметила, что в ее видении люди сильно плакали от страха, однако пришельцы впоследствии безопасно вернули всех пленников домой.

Предупреждение для фанатов и реакция Сети

Спиритуалистка настойчиво призвала болельщиков не посещать стадион в Майами 24 июня 2026, когда там состоится игра между сборными Бразилии и Шотландии. Она также предупредила о прибытии еще одного космического аппарата, на борту которого будут находиться представители инопланетной расы рептилоидов.

Пользователи социальных сетей мгновенно отреагировали на столь экстравагантный прогноз откровенным юмором и незаурядным скептицизмом. Большинство комментаторов посоветовало женщине смотреть меньше фантастических фильмов, назвав эту мистическую историю обычной выдумкой ради привлечения внимания.

Напомним, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в посещение Земли пришельцами . Часть ученых предполагает, что такой сценарий теоретически возможен, однако отмечает: убедительных доказательств этого нет.

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