Похищенную картину обнаружили на другом конце света благодаря сайту риелтора

Картину обнаружили в Аргентине / © Pixabay

Реклама

Картину итальянского художника Джузеппе Гисланди, похищенную во время Второй мировой войны, обнаружили на другом конце света — в Аргентине.

Об этом сообщает Artdependence.

Полотно «Портрет женщины» висело над диваном в доме дочери высокопоставленного офицера CC в прибрежном городке Аргентины. Голландская газета AD отследила работу через сайт риелтора — дом был выставлен на продажу, и на фотографиях интерьера можно было разглядеть похищенную картину.

Реклама

Наследники арт-дилера и владельца картины Жака Гудстиккера намерены вернуть холст.

«Мои поиски начались в конце 1990-х, и я не сдаюсь до сих пор», — заявила 81-летняя невестка Гудстиккера Марей фон Захер. Коллекция искусства Гудстиккера была конфискована нацистами в 1940 году в Амстердаме — из 1,4 тысячи произведений до сих пор не найдено более 200 работ.

Эксперты оценивают стоимость картины в 500 тысяч евро, но историческая ценность превышает коммерческую. Коллекция Гудстиккера считается эталонным примером кражи культурных ценностей — за последние 25 лет наследникам удалось вернуть 300 произведений искусства через суды.

Ранее мы писали о том, что картина 17 века, первоначально оцененная в 14 тысяч долларов два года назад, была продана почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby’s, после того как коллекционеры раскрыли ее тайну.

Реклама

А в Вене была обнаружена картина австрийского художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер», которую считали потерянной почти 100 лет. Ее стоимость оценивается более чем в 50 миллионов евро.