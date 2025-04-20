Похвала за оценки и погоня за высокими баллами: что разрушает мотивацию ребенка к обучению

Когда родители постоянно хвалят своего ребенка только за хорошие оценки, он воспринимает обучение не как способ получения знаний, а как средство получения одобрения. Тогда обучение превращается в самую настоящую гонку. Из-за страха разочаровать родителей и потерять статус «умника», ребенок начинает избегать сложных задач и выбирать легкие пути, чтобы не получить «неидеальную» оценку. И именно это чревато губительными последствиями для мотивации ребенка к обучению. Психологи дают несколько рекомендаций, которые помогут поддерживать интерес ребенка к получению знаний.

Вместо того, чтобы хвалить за оценки, подчеркивайте усилия ребенка. «Ты проделала/выполнила огромную работу», «Как тебе удалось решить такую сложную задачу?» Такие фразы помогают сместить акцент с внешней оценки на личные достижения и прогресс.

Ошибки как возможность роста. Следует научить своих малышей не бояться ошибок, а воспринимать их, как важные шаги в процессе обучения и получения необходимых навыков. Не следует ругать ребенка за плохие оценки, нужно помочь ему разобраться в ошибках и предложить пути для их исправления.

Оценки не определяют ценности ребенка. Важно, чтобы ребенок понимал, что его ценность для родителей не определяется оценками. Если похвала за высокие баллы становится единственным способом для нее ощутить свою значимость, любая неудача будет восприниматься как трагедия.

Опасность сопоставления с другими. Похвала-сравнение — это еще одна ловушка. Фразы типа: «Ты лучший в классе», — создают токсическую конкуренцию и усиливают страх потерять первенство. Это может вызвать негативное отношение к школе и сверстникам в подростковом возрасте.