Чем поливами помидоры, чтобы был хороший урожай / © unsplash.com

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Рецептом правильного приготовления этой смеси поделилось украинское издание “На пенсии”.

Как отмечается в материале, достаточно всего трех поливов за сезон этим простым раствором, чтобы томаты начали активно расти и давать щедрый урожай. К тому же такая подкормка существенно укрепляет иммунитет растений и помогает им противостоять многочисленным заболеваниям.

Далее — инструкция по приготовлению чрезвычайно эффективного средства, которое рекомендуют профессиональные агрономы.

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Необходимые компоненты:

9 литров теплой воды;

1 литр молока;

Пол чайной ложки борной кислоты;

10 капель йода.

Способ приготовления и применения:

Смешайте все составляющие в воде до полного растворения. Полученным питательным раствором поливайте томаты под корень в утренние часы или после заката, когда растения не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Бор активизирует образование завязи и способствует более быстрому развитию плодов, а также помогает растениям лучше переносить температурные колебания и бороться с болезнями. Йод эффективно предотвращает появление фитофтороза, а молоко стимулирует укрепление корневой системы. В то же время эксперты предостерегают: использовать этот раствор следует не более трех раз в сезон, иначе на листьях могут появиться нежелательные пятна.