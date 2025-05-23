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Пока еще есть время: весенняя подкормка, которая активирует безумный рост томатов — рецепт
Чтобы получить обильный урожай помидоров, опытные овощеводы используют особую питательную смесь на основе молока, борной кислоты и йода для поливки растений.
Рецептом правильного приготовления этой смеси поделилось украинское издание “На пенсии”.
Как отмечается в материале, достаточно всего трех поливов за сезон этим простым раствором, чтобы томаты начали активно расти и давать щедрый урожай. К тому же такая подкормка существенно укрепляет иммунитет растений и помогает им противостоять многочисленным заболеваниям.
Далее — инструкция по приготовлению чрезвычайно эффективного средства, которое рекомендуют профессиональные агрономы.
Необходимые компоненты:
9 литров теплой воды;
1 литр молока;
Пол чайной ложки борной кислоты;
10 капель йода.
Способ приготовления и применения:
Смешайте все составляющие в воде до полного растворения.
Полученным питательным раствором поливайте томаты под корень в утренние часы или после заката, когда растения не подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
Бор активизирует образование завязи и способствует более быстрому развитию плодов, а также помогает растениям лучше переносить температурные колебания и бороться с болезнями. Йод эффективно предотвращает появление фитофтороза, а молоко стимулирует укрепление корневой системы. В то же время эксперты предостерегают: использовать этот раствор следует не более трех раз в сезон, иначе на листьях могут появиться нежелательные пятна.