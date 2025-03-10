"Ще не вмерла України, ні слава, ні воля": поздравление с Днем Государственного гимна в прозе и картинках

Ежегодно, 10 марта, украинцы с гордостью исполняют Гимн. Именно в этот день, во время концерта ко Дню памяти Тараса Шевченко в Польше, впервые прозвучала композиция, которая впоследствии стала символом Украины. Желаем вам самого лучшего и дарим великолепные картинки к этому важному празднику.

День Государственного гимна Украины был официально установлен Кабинетом Министров в 2017 году. Создателями песни "Ще не вмерла Україна" стали композитор Михаил Вербицкий и поэт Павел Чубинский.

День Государственного гимна Украины мы празднуем во время полномасштабной войны. Наши защитники отдают жизнь, чтобы народ имел возможность быть свободным, гордо носить звание украинца и поднимать родное Знамя, исполняя Гимн. Искреннее благодарность и глубокая благодарность всем военным ВСУ за их преданную борьбу за родную землю.

Этот важный день – прекрасная возможность напомнить себе, как важно сохранять единство, национальную идентичность, родной язык и государственные символы. Уважайте традиции, охраняйте культуру и передавайте ее следующим поколениям.

Поздравление с Днем Государственного гимна Украины

Поздравляю с Днем Государственного гимна Украины! Пусть слова этого великого произведения звучат в наших сердцах, вдохновляя на новые достижения и защиту нашей родной земли!

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Поздравление с Днем Государственного гимна Украины / Фото: ТСН.ua

Славим наше государство! С Днем Государственного гимна Украины! Желаю, чтобы гимн Украины звучал громко в каждом уголке нашей страны, объединяя всех нас по пути к миру, благополучию и процветанию!

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Поздравление с Днем Государственного гимна Украины / Фото: ТСН.ua

Сегодня день гимна, символ нашей силы и свободы. Поздравляю с этим важным праздником! Желаю, чтобы каждый аккорд его звучания отзывался в наших сердцах и прибавлял силы на пути к победе!

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Поздравление с Днем Государственного гимна Украины / Фото: ТСН.ua

С Днем Государственного гимна Украины! Пусть этот праздничный день напоминает нам о важности единства и любви к своей Родине. Желаю, чтобы в каждом из нас звучал голос достоинства и надежды!

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Поздравление с Днем Государственного гимна Украины / Фото: ТСН.ua

Поздравляю с Днем Государственного гимна Украины! Пусть этот день станет напоминанием о наших национальных ценностях, гордости за свою страну и несокрушимой воле к победе. Слава Украине!