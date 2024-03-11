Покраска техникой Аиртач: щадящий способ, подходящий для всех типов волос и всех возрастов

Что такое техника покраски Аиртач, чем отличается от других способов мелирования

Что такое Аиртач на волосы (Аirtouch)

На сегодняшний день одной из самых популярных техник окрашивания волос является техника Airtouch или Аиртач. Название этой техники происходит из двух английских слов: touch и air и переводится как «прикосновение или касание воздуха».

Можно сказать, что окрашивание аиртач является видом мелирования, эта техника придает волосам оттенки одного цвета. Без преувеличения можно сказать, что способ окрашивания airtouch является супер щадящим способом окрашивания, не травмирует волосы, помогает приобрести желаемые естественные оттенки волос. Рассказываем о преимуществах этой техники окрашивания, а их немало.

Особенности и преимущества техники мелирования Airtouch

Чем отличается Аиртач от других способов мелирования:

Техникой выполнения – пряди для окрашивания выбираются с помощью создаваемых потоков воздуха.

Это техника, в которой отсутствуют резкие и заметные переходы от одного оттенка к другому, что делает волосы с виду естественными.

Пигменты, используемые в окраске, не содержат опасных для волос и организма человека примесей, таких как аммиак.

Эффект окрашивания сохраняется в течение длительного периода времени.

Преимущества техники мелирования Airtouch

Airtouch является универсальной техникой и подходит для любой длины волос, форм причесок, типов волос.

Техника покраски Аиртач

Аитач можно применять для женщин любого возраста, нет ограничений для применения данного способа мелирования.

Эта техника идеально подходит для тонких волос – вследствие окрашивания возникает эффект объемной прически.

Покраска волос выполняется выборочно, отдельных локонов, поэтому она не вредит волосам.

Покраска Аиртач делает женщину на вид значительно моложе.

Как выполняется покраска Аиртач

Подбираются тона для мелирования под имеющийся оттенок волос и особенности локонов.

Волосы тщательно расчесываются и распределяются на отдельные пряди. Толщина каждой пряди – не более одного сантиметра.

Выполняется работа с прядями волос с помощью фена. Мастер держит каждую прядь волос, направляя на нее поток воздуха. В результате получает самые толстые волосы, которые отделены от тонких и коротких волос. С полученными прядями мастер продолжает работу.

Под полученные пряди подкладывается фольга. Пряди окрашиваются с помощью кисти. Мастер окрашивает прядь. отступив от корней на 3 – 5 сантиметров.

Мастер контролирует время влияние пигмента на окрашиваемые пряди. После окончания фольга удаляется, а краска смывается. На волосы наносится кондиционер.

Как долго держится окраска Аиртач и как ухаживать за окрашенными волосами

Техника Аиртач отличается длительным результатом, который выглядит эффектно от шести месяцев до одного года. При необходимости и желании повторять процедуру можно ежемесячно.

Чтобы максимально продлить полученный эффект, рекомендуется соблюдать несложные правила:

Не следует самостоятельно подбирать средства, которые могут обесцвечивать имеющийся оттенок. К примеру, не рекомендуется пользоваться кокосовым маслом после выполнения покраски.

Не желательно использовать жесткую воду для мытья головы.

Чтобы устранить эффект пушистых волос, мастера рекомендуют применять питательные маски и кремы.

Необходимо уделять внимание питанию кончиков волос.

В зимний период необходимо защитить волосы от ветра и мороза. Летом следует использовать специальные средства для волос, защищающие локоны от ультрафиолета.

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