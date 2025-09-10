Покров Пресвятой Богородицы 2025 года: дата по новому календарю, история, что означает для украинцев, сильная молитва

Когда Покров Пресвятой Богородицы 2025 года / © Pixabay

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, состоявшийся 1 сентября 2023 года, дата празднования Покрова изменилась. Если раньше верующие чествовали его 14 октября, то теперь торжество приходится на 1 октября — именно в этот день официально отмечается праздник в Украине.

Духовное содержание Покрова

Согласно церковному преданию, истоки праздника уходят в VII век и связаны с событиями в Константинополе. Тогда во время осады города христиане собрались в храме, чтобы совместной молитвой просить спасения. Среди молящихся был святой Андрей Юродивый с учеником Епифанием. Именно им явилась Пресвятая Богородица, протянувшая над людьми свой омофор — покрывало, что символизировало небесную защиту и материнское покровительство. Вскоре враги отступили, и угроза городу исчезла.

Праздник Покрова был установлен еще в Х веке в память о чудесных событиях в Константинополе. В христианской традиции оно олицетворяет покровительство и материнскую опеку Богородицы над всеми верными. Со временем в Украине Покров приобрел особое значение, став символом мужества и защиты родной земли.

Чем важна Покров для Украины

Для украинцев этот праздник всегда выходил за пределы чисто религиозного содержания. Оно неразрывно связано с военной традицией и козацкими временами. Запорожские казаки считали Пресвятую Богородицу своей небесной покровительницей: в ее честь возводили храмы, перед походами обращались к ней с молитвами о защите, а именно в Покров выбирали нового атамана. Символично и то, что после этого дня казакам разрешалось покидать Сечь и возвращаться домой в семьи.

В середине ХХ века Покров приобрел новый смысл — он стал символическим днем для воинов Украинской повстанческой армии. Выбрав этот праздник своим, воины УПА отметили преемственность освободительной борьбы украинского народа от казацкого времени до современности.

В новейшей истории значение Покрова еще больше усилилось. Начиная с 2014 года, именно в этот день в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь принял решение синхронизировать и государственный праздник: отныне его отмечают 1 октября. Так традиция осталась целостной — чествование воинов, защищающих Родину, происходит в один день с праздником Покрова, издавна олицетворяющим небесную защиту и покровительство Богородицы.

Молитва на Покров о заступничестве

О Пресвятая Владычица Богородица, Ты покрыла своим честным омофором народ христианский! Покрой и нас от всякого зла видимого и невидимого. Будь нам Матерью и Заместительницей в жизни и в час смерти. Моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, дабы Он даровал нам прощение грехов, мир для души и спасения. К Тебе, о Всеблаге, прибегаем с верой и надеждой, и Твоему материнскому покровительству отдаем свою жизнь ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.