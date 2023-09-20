Покровская родительская суббота в 2023 году: дата по новому календарю, что можно делать и как молиться

Покровская поминальная суббота — особый день, когда нужно вспоминать покойных родственников, посещать храм и кладбище, молиться за упокой душ. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата Покровской родительской субботы изменилась.

Когда верующие будут поминать усопших на Покровскую родительскую субботу

Ежегодно Покровская родительская суббота приходилась на субботу перед великим церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Однако с 1 сентября 2023 Украина перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты многих религиозных праздников изменились. Покрова 2023 года мы будем праздновать 1 октября (по старому календарю 14 октября), поэтому и Покровская родительская суббота будет уже в конце сентября. То есть 30 сентября 2023 (последняя суббота перед Покровом).

Покровская родительская суббота: история и традиции

Что нельзя и можно делать на поминальную субботу / Фото: pixabay.com

Традиция праздника появилась у наших предков еще в XVI веке. Тогда было принято поминать православных воинов, погибших в битве с татарами. Сейчас событие приобрело более широкое значение. Ведь теперь в этот день поминают всех усопших родственников, близких.

За век существования родительской поминальной субботы сложились определенные традиции и обряды. В этот день обязательно посещают храм, где совершается праздничная литургия, а затем идут на кладбище. Без посещения церковной службы и молитвы посещение кладбища считается неверным.

Перед походом в церковь не забудьте подготовить специальные записки с именами усопших родственников и близких. Их бросают в урну или отдают непосредственно в руки священнику, чтобы он вспомнил их во время литургии. На записках не пишут имена тех, кто покончил жизнь самоубийством, некрещеных. За ними не разрешается проводить панихиды, сорокоусты и другие службы для поминовения души.

Также принято нести в церковь постную пищу. Позже ее преподносят как милостыню и раздают бедным. Также можно принести ритуальное красное вино, которое используется для проведения обряда проскомидии, когда и упоминаются усопшие.

На кладбище приводят в порядок могилы родственников, но иногда уборку переносят на Дмитровскую субботу, когда она обязательна.

Завершается поминовение скромным застольем, на котором собирается семья. Конечно, не стоит распивать алкогольные напитки или петь песни. На столе обычно стоят песни блюда, поминальная кутья с медом, маком и изюмом. Она считается основным символом бессмертия и воскресения души. На могиле угощений оставлять не следует. Церковь отмечает, что это противоречит христианским традициям. Лучше все раздать бедным.

Как помолиться в поминальную субботу

Покровская родительская суббота обязательно проходит в молитве за упокой душ. Молиться можно не только в храме, но и дома. Можно прочитать общую молитву на поминальную родительскую субботу:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих, родственников, благодетелей (имена/имя), и всех православных христиан, и прости им все грехи свободны и несвободны, и даруй им Царство Небесное.

Также можно прочесть следующие молитвы:

Господи, Утешителю и Пасторе наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души, и не оставляй в аду огненному покойного раба Твоего (имя/имена). Упокой душу его и прости ему все грехи, свободные и несвободные, покрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в Царстве Твоем во веки веков. Аминь.

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Господи, услышь наши мольбы о родителях, покинувших эту землю и отправившихся в Царство Твое, где жизнь вечна. Только ты способен утешить души наши скорбные.

Прошу, отпусти все грехи пошел и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь о душе раба Божия (имя/имена) с верой и надеждой на утешение. Не оставь меня самого в печали скорбной, помоги пережить потерю. Отпусти ему все грехи, позволь душе успокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и прославлю имя Твое, Господь наш!

Ибо Ты отец наш, и только Ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы отнять после души наши в Царство Небесное. Да найдем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.