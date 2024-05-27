Покрывать голову платком или нет: священнослужители ответили на наиболее спорный вопрос

Действительно ли нужно обязательно покрывать голову в церкви всем женщинам? На этот и некоторые другие вопросы ответили священнослужители.

Часто можно услышать от старших людей в церкви утверждение, что женщинам запрещено заходить в храм с непокрытым платком головой. Вроде бы, если это правило нарушить, то это может разгневать Бога. Действительно ли это действительно, возможно ли это обычный миф? Что о таком запрете говорят священнослужители ВТО?

Так представитель прессслужбы ПЦУ протоиерей Михаил Омельян пояснил, что для Православной Церкви Украины каждый человек, который заходит в храм, чрезвычайно важен. И наличие платка на голове женщины нельзя назвать признаком благочестия или безгреховности. Поэтому священники встречают человека не по его внешнему виду, не осуждают его, особенно если он в храме впервые.

Протоиерей отметил: "Следует принять ее с вниманием и христианской любовью. Потому что важно не то, в платке или без нее женщина идет в храм, а важно — с какими намерениями, мыслями и настроением. Если ты будешь смотреть в душу человека, на ее сердце и по вызову с которым пришел человек в храм, то у тебя не будет времени смотреть на одежду, в которой человек пришел".

В ВЦУ отметили, если женщина не планировала заранее заходить в церковь, но вдруг ощутила в этом необходимость, она может без проблем заходить и молиться с непокрытой головой. На протяжении десятилетий нам навязывались всевозможные цели и запреты, которые только отталкивали людей от Церкви, устанавливали дополнительные барьеры, сеяли ощущение "недостоинства".

Страсти вокруг обязательного ношения платка в храм прокомментировал также митрофорный протоиерей, отец Ярослав Лашкив (ВЦУ) из Ивано-Франковской области. Он отметил, хотя в Библии, в писании от святого апостола Павла можно найти строчки о том, что женщина должна быть с покрытой головой, показывая свою покорность перед Господом, однако не все так однозначно.

Он часто повторял, когда ему указывали люди в церкви на непокрытую женщину, что платок на голове не является чем-то обязательным к исполнению. Ведь в таком случае нужно критиковать всех, кто имеет самые разные грехи. Главное, по мнению священника, это прийти в храм с искренним желанием помолиться, и даже если сделает это женщина в брюках и без платка – это уже не столь важно. Однако, конечно, существуют и важные правила. Например, не стоит заходить в церковь в купальнике, шортах, слишком коротких юбках.

Отец Ярослав также дал совет всем женщинам, которые слышали осуждение в церкви за то, что они пришли с непокрытой головой. Он рекомендует отвечать на следующее: "Я пришла не к вам, а к Богу".

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