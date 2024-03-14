Покушения не прекращаются: Россия продолжает попытки убить Зеленского — ГУР

Российские спецслужбы продолжают предпринимать попытки физически устранить военно-политическое руководство Украины. Эта проблема "остается очень острой и актуальной".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Враг не ведет джентльменской войны, не воюет по правилам. Он воюет подлыми, коварными методами против украинских гражданских. И да – путем попытки устранить военно-политическое руководство. Неоднократно такие попытки уже были остановлены. Поэтому эта угроза сохраняется и задача борьбы с ней остается очень острой и актуальной", – рассказал Юсов.

Напомним, только в течение первых нескольких недель полномасштабной войны на президента Зеленского было совершено по меньшей мере десяток покушений. По его голову отправляли кадыровцев и элитных спецназовцев России, а возле его кортежа попала российская баллистическая ракета. Сам Владимир Зеленский признался: все попытки россиян его убить даже не может посчитать.

Читайте также: