Пол будет чист в течение недель: специалист по клинингу рассказал, что добавить в воду

Добавьте к воде при уборке одно простое средство и пол надолго будет оставаться чистым. Даже на белых носках не будет темных следов.

Оказывается, чтобы пол оставался сияющим и блестящим, совсем не нужно мыть его часто. Существует небольшая уловка, которая поможет надолго очистить покрытие. Ею поделился работник клининга, который постоянно пользуется одним очень неожиданным средством.

По словам специалиста, чтобы на полу не было разводов, а сам он сиял чистотой в течение недель, в ведро с водой нужно добавить два простых средства, которые точно найдутся в каждом доме:

2 ст. ложки любого бельевого кондиционера;

2 ст. ложки уксуса 9% (можно заменить свежевыжатым лимонным соком).

Тщательно перемешайте все это с водой и просто вымойте пол так, как вы делаете это обычно.

Благодаря уксусу (или лимонному соку) поверхность пола получит зеркальный блеск, а кондиционер поможет предотвратить появление электростатического взаимодействия. То есть, пыль и грязь будут меньше притягиваться к поверхности. А это значит, что пол будет намного дольше оставаться чистым.

Дополнительным преимуществом является то, что от такой воды на полу не будут появляться разводы, а в доме всегда будет летать аромат свежести и чистоты.

Интересно, что такое средство является универсальным. Он все равно отлично подходит как для мытья плитки или ламината, так и для очистки линолеума или паркета.

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