Пол будет чистым в разы дольше: 5 простых лайфгаков, которые действительно работают

Мытье полов — одна из тех неприятных задач, которую приходится выполнять снова и снова. Это действительно нескончаемый процесс.

Об этом сообщает издание Real Simple.

Поддерживать чистоту полов в разы дольше возможно, и это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Вот пять простых лайфхаков, которые помогут вам реже браться за швабру.

Вытирайте лапы (и снимайте обувь)

Первое и самое очевидное правило — снимать обувь в помещении. Но есть еще один нюанс, о котором многие забывают — домашние любимцы. Важно сразу же мыть лапы собакам и котам после прогулки, чтобы они не заносили пыль и уличную грязь в дом.

Правило двух ковриков

Коврики у входа — это ваш первый рубеж обороны. В идеале у каждого входа в дом или квартиру нужно иметь два коврика: один извне (для грубой грязи) и один внутри. Так вы получите двойную защиту пола от грязи из обуви.

Не откладывайте пятна на завтра

Гораздо проще отмыть разлитый кофе, сок или капли жира, когда они только появились. Если же вы будете ожидать с этим до еженедельной уборки, это может привести к стойким пятнам. С ними придется возиться гораздо дольше, а некоторые из них могут и вообще не отмыться.

Прикрывайте «магистрали»

В каждом доме есть «места с высокой проходимостью» — коридоры, проходы между комнатами, зона у дивана. Именно там грязь накапливается быстрее всего. Коврики или дорожки в этих местах станут идеальным решением. Они «соберут» грязь до того, как она успеет распространиться по всему дому, а постирать коврик гораздо проще, чем мыть весь пол.

Еда — только на кухне

Часть грязи попадает в дом извне, но другая значительная часть — это остатки пищи, в частности крохи. Установите простое правило: есть только в отведенных для этого зонах (на кухне или столовой). Сохраняйте продукты именно там и приучите домочадцев не носить еду по всей квартире. Это существенно снизит количество крошек и липких пятен на полу.

Напомним, специалисты по уборке советуют мыть пол теплой водой температурой около 40–50°С. Горячая вода может деформировать покрытие, особенно линолеум, и оставить липкий слой, а холодная — не справится со стойкой грязью.

Для дезинфекции вместо агрессивной «хлорки» клинеры рекомендуют использовать обычный столовый уксус, эффективно уничтожающий бактерии и безопасный для детей и животных.