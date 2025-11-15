ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
534
Время на прочтение
2 мин

Пол будет чистым в разы дольше: 5 простых лайфгаков, которые действительно работают

Существует 5 простых способов, чтобы пол оставался чистым в разы дольше. Эксперты советуют обратить внимание на главные источники грязи — от входной двери до крошек.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пол

Пол / © pixabay.com

Мытье полов — одна из тех неприятных задач, которую приходится выполнять снова и снова. Это действительно нескончаемый процесс.

Об этом сообщает издание Real Simple.

Поддерживать чистоту полов в разы дольше возможно, и это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Вот пять простых лайфхаков, которые помогут вам реже браться за швабру.

  • Вытирайте лапы (и снимайте обувь)

Первое и самое очевидное правило — снимать обувь в помещении. Но есть еще один нюанс, о котором многие забывают — домашние любимцы. Важно сразу же мыть лапы собакам и котам после прогулки, чтобы они не заносили пыль и уличную грязь в дом.

  • Правило двух ковриков

Коврики у входа — это ваш первый рубеж обороны. В идеале у каждого входа в дом или квартиру нужно иметь два коврика: один извне (для грубой грязи) и один внутри. Так вы получите двойную защиту пола от грязи из обуви.

  • Не откладывайте пятна на завтра

Гораздо проще отмыть разлитый кофе, сок или капли жира, когда они только появились. Если же вы будете ожидать с этим до еженедельной уборки, это может привести к стойким пятнам. С ними придется возиться гораздо дольше, а некоторые из них могут и вообще не отмыться.

  • Прикрывайте «магистрали»

В каждом доме есть «места с высокой проходимостью» — коридоры, проходы между комнатами, зона у дивана. Именно там грязь накапливается быстрее всего. Коврики или дорожки в этих местах станут идеальным решением. Они «соберут» грязь до того, как она успеет распространиться по всему дому, а постирать коврик гораздо проще, чем мыть весь пол.

  • Еда — только на кухне

Часть грязи попадает в дом извне, но другая значительная часть — это остатки пищи, в частности крохи. Установите простое правило: есть только в отведенных для этого зонах (на кухне или столовой). Сохраняйте продукты именно там и приучите домочадцев не носить еду по всей квартире. Это существенно снизит количество крошек и липких пятен на полу.

Напомним, специалисты по уборке советуют мыть пол теплой водой температурой около 40–50°С. Горячая вода может деформировать покрытие, особенно линолеум, и оставить липкий слой, а холодная — не справится со стойкой грязью.

Для дезинфекции вместо агрессивной «хлорки» клинеры рекомендуют использовать обычный столовый уксус, эффективно уничтожающий бактерии и безопасный для детей и животных.

Дата публикации
Количество просмотров
534
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie