Пол чайной ложки в фарш — и котлеты получаются пышными и сочными: секретный трюк наших бабушек
Каждая хозяйка хочет, чтобы ее котлеты были нежными, сочными и просто таяли во рту. Но, к сожалению, часто ситуация совсем другая, после жарки они становятся сухими и жесткими. Однако, ваши котлетки будут самыми вкусными в мире, если вы добавите этот копеечный продукт.
Как приготовить пышные и нежные котлеты: кулинарная хитрость, о которой мало кто знает
Главный ингредиент самых вкусных пышных котлет — это обычная пищевая сода. Она не только делает фарш воздушным, но и помогает мясу становиться гораздо нежнее.
Подготовьте фарш. Хорошо вымесите мясную массу, ведь именно от этого зависит текстура готовых котлет. Добавьте щепотку соды, примерно пол чайной ложки, — это главный секрет мягкости блюда.
Добавить масло и лук. Замороженное сливочное масло натрите на мелкой терке прямо в фарш. Оно сделает котлеты более сочными. Лук также лучше натереть, а не резать, тогда он равномерно распределится и не будет ощущаться кусочками.
Дайте фаршу отдохнуть. Поставьте его в холодильник на пол часа, за это время сода подействует на мясо и сделает его нежным и воздушным.
Формируйте и обжаривайте. Сформируйте котлеты желаемого размера и жарьте на среднем огне до готовности. Важно не спешить и не делать слишком сильный огонь, чтобы котлеты равномерно прожарились.
Какие еще полезные советы, чтобы котлеты получились вкусными
Не следует добавлять в фарш хлеб или яйца, они делают котлеты плотными и менее сочными.
Сочетание соды, сливочного масла и лука обеспечивает идеальную мягкость и приятный вкус.
Если дать фаршу настояться, результат будет гораздо лучше.
Если вы будете следовать этим простым советам, ваши котлеты всегда будут получаться нежными и аппетитными.