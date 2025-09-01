Каждая хозяйка хочет, чтобы ее котлеты были нежными, сочными и просто таяли во рту. Но, к сожалению, часто ситуация совсем другая, после жарки они становятся сухими и жесткими. Однако, ваши котлетки будут самыми вкусными в мире, если вы добавите этот копеечный продукт.